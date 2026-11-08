Novaland tính thu nửa triệu tỷ đồng trong 5 năm

Sáng ngày 7/11/2026, Tập đoàn Novaland (HoSE: NVL) tổ chức chương trình gặp mặt nhà đầu tư nhằm cập nhật kết quả kinh doanh và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Xuân Hân, Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư Novaland, đã chia sẻ về tình hình kinh doanh, tài chính cũng như tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của tập đoàn.

Trong quý III/2026, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hơn 5.120 tỷ đồng, tăng 204% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.102 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của tập đoàn đạt hơn 10.216 tỷ đồng, tương đương 45% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.874 tỷ đồng, vượt 55% kế hoạch cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng dư nợ của NVL ở mức khoảng 61.000 tỷ đồng, giảm 826 tỷ đồng so với cuối năm 2025 và giảm hơn 1.300 tỷ đồng so với cuối quý II/2026.

Trong đó, dư nợ nước ngoài giảm hơn 2.600 tỷ đồng, còn dư nợ trái phiếu trong nước giảm hơn 11% so với đầu năm. Tập đoàn cho biết tiếp tục cân đối giữa việc quản trị nghĩa vụ tài chính và duy trì nguồn vốn phục vụ các dự án trọng điểm.

Đối với nguồn vốn xây dựng, tổng hạn mức tín dụng đã được cấp hơn 34.300 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9, hơn 10.800 tỷ đồng đã được giải ngân, phần hạn mức còn lại hơn 23.400 tỷ đồng. Trong số này, Aqua City chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 14.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 61%.

Dự án Aqua City với diện tích hơn 1.000ha, hiện đã có 1.300 căn nhà phố được bàn giao cho khách hàng.

Đến cuối tháng 10/2026, Aqua City đã đủ điều kiện ký kết hợp đồng mua bán. Ngày 31/10, dự án tổ chức sự kiện “Trải nghiệm giá trị thực”, thu hút gần 1.000 khách hàng tham dự, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn tập trung tháo gỡ vướng mắc sang đẩy mạnh kinh doanh và khai thác giá trị dự án.

Aqua City đang đẩy mạnh thi công trên các cụm công trường. Trên toàn dự án, hơn 4.000 công nhân, kỹ sư cùng hàng trăm nhà thầu làm việc luân phiên 3 ca để bảo đảm tiến độ tại các phân khu như River Park, Ever Green, Sun Harbor và đặc biệt là đảo Phượng Hoàng.

Đến nay hơn 1.300 căn nhà phố và biệt thự tại Aqua City đã được bàn giao, nhiều gia đình đã về sinh sống. Hệ thống tiện ích và dịch vụ như trung tâm thể thao, khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm, ẩm thực đang lần lượt được đưa vào vận hành.

Theo chủ đầu tư, các định chế tài chính, đối tác nhà thầu trong nước và quốc tế khẳng định tiếp tục đồng hành đưa dự án về đích.

Aqua City có quy mô hơn 1.000 ha, được bao quanh bởi 32 km đường sông tự nhiên. Đây là một trong những đại đô thị sinh thái ven sông lớn bậc nhất phía Nam, với 70% diện tích dành cho mảng xanh, hạ tầng và tiện ích nội khu.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên mặt tiền trục đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh và hưởng lợi trực tiếp từ cầu Long Hưng,từ dự án mất khoảng 20 phút di chuyển đến TP. Hồ Chí Minh và sân bay quốc tế Long Thành. Theo chủ đầu tư, khoảng cách này phù hợp với mô hình an cư tại các đô thị bền vững, nơi cuộc sống hiện đại gắn với thiên nhiên và tiện ích đồng bộ.

“Aqua City có những thay đổi đáng kể so với giai đoạn trước. Hoạt động thi công được triển khai trên nhiều phân khu, cư dân về ở đông đúc hơn. Điều này giúp đô thị trở nên giàu sức sống. Với lợi thế về pháp lý hoàn chỉnh, cảnh quan ven sông và hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, tôi đánh giá Aqua City có dư địa phát triển đáng chú ý trong dài hạn, nếu chủ đầu tư tiếp tục duy trì tiến độ xây dựng, hoàn thiện các tiện ích”, bà Trương Lâm Minh Châu, nhà đầu tư TP.HCM chia sẻ.

Với Aqua City, chuyển động tích cực về pháp lý, xây dựng, bàn giao và hoạt động kinh doanh là các chỉ dấu quan trọng để nhà đầu tư theo dõi trong giai đoạn tiếp theo. Đối với Novaland, việc đẩy nhanh tiến độ thi công, bàn giao sản phẩm và đưa các dự án vào khai thác để tạo doanh thu và dòng tiền thực tế sẽ là nền tảng để Tập đoàn từng bước củng cố đà phục hồi và hướng đến tăng trưởng bền vững.

Novaland nhận định thị trường đang chuyển từ giai đoạn tháo gỡ khó khăn, phục hồi sang giai đoạn phục hồi đi kèm cạnh tranh, phân hóa và tái cấu trúc. Nguồn cung sẽ chịu tác động từ tiến độ phát triển hạ tầng, quá trình hoàn thiện pháp lý và các tiêu chuẩn ngày càng cao. Trong khi đó, nhu cầu nhà ở thực được dự báo tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, khả năng chi trả của người mua và mặt bằng lãi suất vẫn là những yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Thanh khoản được dự báo duy trì trạng thái thận trọng trong thời gian tới. Dù vậy, các giải pháp tháo gỡ vướng mắc và nỗ lực triển khai từ phía chủ đầu tư được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thị trường cải thiện.

Trong bối cảnh đó, Novaland cập nhật kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030 với tổng doanh thu dự án dự kiến ghi nhận hơn 516.800 tỷ đồng và tổng lợi nhuận dự án hơn 188.300 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2026 - 2028, cụm dự án tại trung tâm TP. HCM tiếp tục được xác định là một động lực quan trọng, nhờ các dự án đã và đang bước vào chu kỳ hoàn thiện, bàn giao.

Đối với Aqua City, Novaland kỳ vọng đây sẽ là một trong những động lực tăng trưởng chủ lực, với tổng doanh thu dự án dự kiến đạt khoảng 219.000 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 88.000 tỷ đồng.

Bên cạnh các dự án đang triển khai, tập đoàn cũng đưa vào kế hoạch những dự án thuộc quỹ đất dự kiến phát triển. Nhóm dự án này có tổng doanh thu dự kiến ghi nhận từ năm 2027 trở đi hơn 740.000 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 296.000 tỷ đồng và được kỳ vọng đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh từ giai đoạn 2029 - 2030.

Trong thời gian tới, Novaland cho biết sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho các dự án có khả năng đáp ứng nhu cầu nhà ở thực và tạo dòng tiền, đồng thời gắn kế hoạch kinh doanh với tiến độ hoàn thiện pháp lý và năng lực triển khai thực tế.