Novaland tiếp tục đổi nợ thành cổ phiếu, dư nợ vẫn còn hơn 72.400 tỷ đồng

HĐQT Novaland vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần trái phiếu quốc tế theo yêu cầu của trái chủ.

Theo nghị quyết, doanh nghiệp dự kiến chuyển đổi 16 trái phiếu, có tổng giá trị 3,786 triệu USD, tương đương gần 94,5 tỷ đồng theo tỷ giá cố định 24.960 đồng/USD. Số trái phiếu này được chuyển đổi thành 2.779.328 cổ phiếu NVL, với giá chuyển đổi 34.000 đồng/cp. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Novaland dự kiến tăng thêm gần 27,8 tỷ đồng.

Novaland tiếp tục đổi nợ thànhcổ phiếu.

Trái chủ đăng ký chuyển đổi lần này là Oclaner Funds SICAV – Oclaner Asian Bond Fund, một quỹ đầu tư trái phiếu có địa chỉ tại Singapore. Đây không phải lần đầu quỹ này tham gia chuyển đổi trái phiếu của Novaland.

Mức giá 34.000 đồng/cổ phiếu cao gấp khoảng 3,3 lần thị giá NVL trong phiên giao dịch sáng 16/11, khi cổ phiếu này được giao dịch quanh 10.300 đồng/cp.

Trước đó, các tổ chức tài chính nước ngoài cũng liên tục thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu Novaland.

Đầu tháng 10, BNP Paribas Financial Markets chuyển đổi 10 trái phiếu quốc tế, tổng giá trị khoảng 2,366 triệu USD, thành 1.737.080 cổ phiếu NVL. Vào cuối tháng 3, tổ chức này cũng chuyển đổi 15 trái phiếu, trị giá khoảng 3,375 triệu USD, thành gần 2,48 triệu cổ phiếu.

Như vậy, nếu tính cả giao dịch lần này, từ đầu năm 2026, các trái chủ đã chuyển đổi 41 trái phiếu thuộc gói trái phiếu quốc tế thành gần 7 triệu cổ phiếu NVL.

Việc chuyển đổi giúp Novaland giảm một phần nghĩa vụ nợ phải thanh toán bằng tiền mặt, đồng thời bổ sung vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, lượng cổ phiếu phát hành thêm cũng làm tăng số cổ phiếu lưu hành, khiến tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện hữu bị pha loãng.

Gói trái phiếu quốc tế nói trên được Novaland phát hành từ tháng 7/2021, ban đầu có tổng giá trị 300 triệu USD, gồm 1.500 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD.

Sau nhiều lần đàm phán với trái chủ, tháng 7/2026, phương án tái cấu trúc lần thứ ba chính thức có hiệu lực. Theo đó, dư nợ gốc tại thời điểm tái cấu trúc là hơn 318,25 triệu USD, thời hạn đáo hạn được gia hạn đến ngày 16/7/2028, lãi suất 5,25%/năm.

Giá chuyển đổi cũng được điều chỉnh về 34.000 đồng/cp. Đây là cơ sở để các trái chủ tiếp tục thực hiện quyền chuyển đổi trong những tháng gần đây.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tại ngày 30/9, tổng dư nợ vay tài chính của Novaland đạt khoảng 72.413 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngân hàng khoảng 32.900 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu hơn 22.000 tỷ đồng và dư nợ bên thứ ba hơn 12.150 tỷ đồng.

So với đầu năm, dư nợ trái phiếu giảm gần 3.000 tỷ đồng, dư nợ bên thứ ba giảm hơn 3.000 tỷ đồng. Ngược lại, dư nợ vay ngân hàng tăng hơn 5.700 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy doanh nghiệp đã có sự dịch chuyển trong cơ cấu nguồn vốn, song áp lực nợ vẫn đáng kể. Riêng gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế còn dư nợ gốc hơn 318 triệu USD tại cuối quý III, chưa tính các nghĩa vụ lãi và điều khoản mua lại theo hợp đồng.

Song song với việc chuyển đổi trái phiếu, Novaland đang triển khai phương án chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, dự kiến huy động hơn 8.000 tỷ đồng.

Ngày 11/11, HĐQT doanh nghiệp đã thông qua việc thực hiện thủ tục đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu đến hết ngày 11/1/2027. Việc gia hạn nhằm tạo thêm thời gian để cổ đông thực hiện quyền mua, qua đó hỗ trợ khả năng hoàn tất đợt phát hành.

Hai phương án chuyển đổi trái phiếu và chào bán cổ phiếu đều hướng đến mục tiêu giảm áp lực tài chính, bổ sung nguồn lực cho doanh nghiệp. Dù vậy, quy mô các khoản nợ hiện hữu vẫn lớn hơn nhiều so với giá trị nợ được xử lý qua từng đợt chuyển đổi.