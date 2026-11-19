CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) vừa thông báo điều chỉnh thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu. Đây là lần thứ hai doanh nghiệp thay đổi lịch trình của đợt phát hành này.

Theo thông báo, thời hạn chuyển nhượng quyền mua được kéo dài đến ngày 23/12/2026, thay vì ngày 23/11 như kế hoạch điều chỉnh trước đó. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cũng được lùi đến ngày 28/12/2026, thay cho ngày 26/11.

Trước đó, trong thông báo ngày 19/10, Novaland đã điều chỉnh hai mốc thời gian trên so với kế hoạch ban đầu. Doanh nghiệp cho biết việc gia hạn nhằm tạo điều kiện để cổ đông có thêm thời gian thực hiện quyền mua theo quy định.

Novaland lần thứ hai gia hạn thời gian mua gần 801 triệu cổ phiếu (Hình minh hoạ, ảnh Novaland).

Cùng ngày, Novaland công bố việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 431/GCN-UBCK, được cấp ngày 14/9/2026. Thời hạn giấy chứng nhận được kéo dài đến hết ngày 11/1/2027.

Trong thời gian này, doanh nghiệp phải hoàn thành đợt chào bán và tuân thủ các quy định về chứng khoán, thị trường chứng khoán.

Trong đợt phát hành đang triển khai, Novaland dự kiến chào bán tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 3:1. Với mỗi 3 cổ phiếu đang sở hữu, cổ đông được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu hoàn tất toàn bộ đợt chào bán, doanh nghiệp có thể thu về gần 8.007 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 5.953 tỷ đồng dự kiến được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ gốc của 13 mã trái phiếu do Novaland phát hành.

Phần vốn còn lại gồm khoảng 916 tỷ đồng góp vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và hơn 1.137 tỷ đồng góp vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền. Hai khoản góp vốn này cũng nhằm phục vụ thanh toán nợ gốc trái phiếu của các đơn vị nhận vốn.

Theo kế hoạch, các khoản thanh toán dự kiến được thực hiện trong quý IV/2026 đến quý I/2027. Novaland cho biết thời điểm và giá trị giải ngân có thể được điều chỉnh tùy tình hình thực tế, diễn biến thị trường và tiến độ thu xếp với các trái chủ.

Việc tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện quyền mua diễn ra trong bối cảnh Novaland vẫn còn các nghĩa vụ tài chính cần xử lý.

Theo báo cáo của TCBS Research, doanh nghiệp có khoảng 14.975 tỷ đồng nợ gốc vay và trái phiếu đã đến hạn nhưng chưa thanh toán, cùng 5.241 tỷ đồng lãi vay quá hạn. Công ty cho biết các chủ nợ đã đồng ý gia hạn gần 2.900 tỷ đồng nợ gốc.

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hơn 10.000 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.800 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp lỗ ròng khoảng 1.800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh trong kỳ vẫn âm 5.364 tỷ đồng. Tại cuối quý III/2026, lượng tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp còn 3.752 tỷ đồng.