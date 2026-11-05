Novaland tăng lượng cổ phiếu niêm yết sau chuyển đổi trái phiếu

Ảnh minh họa: Novaland

Ngày 5/11, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) công bố quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL).

Novaland được niêm yết bổ sung hơn 1,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị theo mệnh giá khoảng 17,4 tỷ đồng, nâng tổng số cổ phiếu niêm yết lên hơn 2,4 tỷ đơn vị. Việc thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực từ ngày 6/11/2026.

Số cổ phiếu bổ sung đến từ đợt phát hành ngày 6/10/2026 nhằm chuyển đổi một phần lô trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD được Novaland phát hành năm 2021.

Tổ chức BNP Paribas Financial Markets đã chuyển đổi 10 trái phiếu thành hơn 1,7 triệu cổ phiếu NVL, với tổng giá trị chuyển đổi khoảng 59 tỷ đồng. Giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu.

Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu giúp Novaland giảm một phần nghĩa vụ nợ mà không phải sử dụng tiền mặt để thanh toán. Tuy nhiên, giá trị chuyển đổi lần này còn nhỏ so với quy mô dư nợ vay của doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, tại ngày 30/9, tổng dư nợ vay của Novaland ở mức 72.413 tỷ đồng, gồm 29.750 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 42.663 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Trong đó, doanh nghiệp ghi nhận 14.975 tỷ đồng nợ gốc vay và trái phiếu quá hạn, cùng 5.241 tỷ đồng lãi vay quá hạn.

Để bổ sung nguồn vốn xử lý các nghĩa vụ tài chính, Novaland đang triển khai phương án chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 8.006 tỷ đồng nếu phân phối hết.

Theo phương án công bố, số tiền huy động dự kiến được sử dụng để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của tập đoàn cùng các công ty con. Novaland đã thông báo kéo dài thời gian chuyển nhượng quyền mua đến ngày 23/11 và thời gian đăng ký, nộp tiền mua cổ phiếu đến ngày 26/11/2026.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý 3/2026, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hơn 5.120 tỷ đồng, tăng 204% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.102 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 1.153 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 10.215 tỷ đồng, tăng khoảng 89% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.873 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ hơn 1.819 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.