Novaland sắp huy động hơn 8.000 tỷ đồng từ trái phiếu, dự kiến rót vào đâu?

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) vừa công bố thông tin về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo phương án, Novaland dự kiến chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Nếu phát hành thành công toàn bộ, Novaland dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng.

Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu dự kiến từ ngày 8/10/2026 đến ngày 29/10/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua kéo dài từ ngày 8/10 đến ngày 26/10/2026.

Đáng chú ý, phần lớn nguồn tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Novaland dành cho việc xử lý nghĩa vụ trái phiếu.

Cụ thể, công ty dự kiến sử dụng 5.953 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc của 13 mã trái phiếu do Novaland phát hành, tùy theo thỏa thuận với các trái chủ.

Danh sách gồm các mã NVLH2224006, NVLH2123010, NVLH2123014, NVLH2123009, NVLH2123007, NVLH2123011, NVLH2223008, NVLH2123013, NVLH2123003, NVLH2124002, NVLH2123006, NVLH2223007 và NVLH2224005.

Khoản tiền 916 tỷ đồng khác dự kiến được Novaland góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal. Nguồn vốn này được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc lô trái phiếu NSRCH2223001 do Nova Saigon Royal phát hành.

Đáng chú ý, ngày 17/9/2026, Nova Saigon Royal đến hạn thanh toán hơn 916 tỷ đồng tiền gốc còn lại của lô trái phiếu NSRCH2223001. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết chưa thu xếp được nguồn tiền để thực hiện nghĩa vụ này và đang thương thảo với nhà đầu tư.

Ngoài ra, Novaland dự kiến sử dụng 1.137 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền. Khoản vốn này nhằm thanh toán gốc trái phiếu mã NTDCH2227001 theo thỏa thuận với trái chủ.

Theo kế hoạch, các khoản thanh toán dự kiến được thực hiện trong quý IV/2026 đến quý I/2027. Tuy nhiên, Novaland cho biết thời điểm và giá trị giải ngân cho từng mục đích có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy tình hình thực tế, diễn biến thị trường và tiến độ thu xếp với các trái chủ.

Theo tìm hiểu, đợt phát hành này là một trong ba phương án tăng vốn đã được cổ đông Novaland thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong tháng 7/2026.

Trước đó, vốn điều lệ của Novaland ở mức hơn 24.020 tỷ đồng. Nếu chào bán thành công toàn bộ gần 800,7 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ doanh nghiệp có thể tăng lên hơn 32.027 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Novaland ghi nhận 5.096 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.772 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ. Với kết quả này, Novaland đã hoàn thành gần 96% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2026.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Novaland đạt 258.658 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 193.420 tỷ đồng, tương đương khoảng 75% tổng tài sản. Trong đó, nợ vay tài chính gần 73.000 tỷ đồng, chiếm gần 38% tổng nợ phải trả.

Việc dành phần lớn nguồn vốn huy động từ đợt phát hành để thanh toán trái phiếu diễn ra trong bối cảnh Novaland đang tiếp tục xử lý các nghĩa vụ tài chính, đồng thời triển khai các dự án bất động sản trong hệ sinh thái.

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn, một số dự án của Novaland đang có những diễn biến mới về pháp lý và triển khai.

Tại trung tâm TP HCM, dự án The Grand Manhattan đang được Novaland đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến bàn giao từ quý III/2026 - quý IV/2026, tạo nguồn cung dồi dào trong giai đoạn 2026 - 2027.

Tại Lâm Đồng, chính quyền địa phương đang rà soát, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý liên quan đến loạt dự án thuộc hệ sinh thái Novaland tại các khu vực Tiến Thành, Mũi Né và Hòa Thắng.

Trong khi đó, tại Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, hàng nghìn sản phẩm tại dự án của Novaland đã được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.