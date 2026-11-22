Ngày 20/11, Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) đã ban hành nghị quyết do Chủ tịch HĐQT Bùi Cao Nhật Quân ký, chấp thuận việc rút toàn bộ vốn khỏi hai công ty con. Theo phương án được phê duyệt, tập đoàn sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trị giá 490 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Phúc Nguyên cùng toàn bộ phần vốn 51 triệu đồng tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Novaland Đất Tâm.

Sau khi hoàn tất các giao dịch trên, Novaland sẽ không còn nắm giữ vốn sở hữu và chấm dứt quyền kiểm soát đối với cả hai pháp nhân. HĐQT giao toàn quyền cho Tổng Giám đốc Dương Văn Bắc chủ động quyết định giá chuyển nhượng theo nguyên tắc phù hợp với thị trường, lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng, thỏa thuận tiến độ thanh toán cũng như ký kết các hồ sơ pháp lý liên quan.

Dấu ấn khu đất 39-39B Bến Vân Đồn

Trong hai đơn vị được đưa vào diện thoái vốn, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Phúc Nguyên thành lập ngày 30/3/2016, đặt trụ sở tại số 39-39B Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TP.HCM. Từ quy mô vốn điều lệ ban đầu 190 tỷ đồng, doanh nghiệp từng nâng vốn lên 790,19 tỷ đồng vào năm 2020, sau đó điều chỉnh giảm về mức 490,19 tỷ đồng theo giấy đăng ký thay đổi ngày 30/12/2025.

Tại pháp nhân này, Novaland nắm giữ 99,974% vốn điều lệ (tương đương hơn 490,06 tỷ đồng, do ông Bùi Đạt Chương làm đại diện phần vốn góp), còn 0,026% vốn điều lệ (gần 129,65 triệu đồng) thuộc sở hữu cá nhân ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Đáng chú ý, ngày 31/3/2017, Nova Phúc Nguyên đã nhận sáp nhập Công ty TNHH Phú Việt Tín, qua đó tiếp nhận khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TP.HCM) và phát triển thành khu phức hợp The Tresor với quy mô hai tòa tháp cao 17 tầng và 33 tầng. Trước khi về tay công ty con của Novaland, khu đất này từng liên quan đến vụ án gây thất thoát hơn 542,7 tỷ đồng tài sản Nhà nước.

Xét về bối cảnh pháp lý, vào năm 2014, CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) do bà Nguyễn Thị Như Loan làm Tổng Giám đốc đã thâu tóm 100% vốn góp của Công ty Phú Việt Tín rồi bán lại cho đối tác không qua đấu giá, thu về khoản lãi tài chính 382 tỷ đồng và bị xác định hưởng lợi cá nhân hơn 297 tỷ đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào tháng 10/2026, Hội đồng xét xử ghi nhận toàn bộ thiệt hại của vụ án đã được khắc phục hoàn toàn nên quyết định giảm nhẹ hình phạt cho nhiều bị cáo. Riêng bà Nguyễn Thị Như Loan được chuyển hình phạt từ 18 tháng tù treo sang 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ và đã chấp hành xong bản án sau khi khấu trừ thời gian tạm giam.

Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn nay là dự án The Tresor

Pháp nhân thứ hai trong đợt thoái vốn là Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Novaland Đất Tâm, thành lập ngày 28/2/2022, có trụ sở tại phường Xuân Hòa (trước đây là phường Võ Thị Sáu, Quận 3), TP.HCM. Khởi đầu với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, doanh nghiệp này đã giảm vốn mạnh xuống còn 100 triệu đồng tại giấy đăng ký thay đổi ngày 30/7/2025, thực hiện theo chủ trương hoàn trả vốn góp được Novaland thông qua từ cuối tháng 12/2024.

Sau đợt giảm vốn, Novaland sở hữu 51% vốn điều lệ tương ứng 51 triệu đồng (ông Bùi Đạt Chương đại diện phần vốn), còn 49% tương ứng 49 triệu đồng thuộc về CTCP Đầu tư Đất Tâm do ông Phạm Gia Chi Bảo làm người đại diện phần vốn, kiêm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật.

Tái cơ cấu danh mục giữa đà khởi sắc về tài chính

Động thái tinh gọn và tái cơ cấu danh mục công ty con của Novaland được triển khai trong bối cảnh bức tranh tài chính của tập đoàn ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Novaland đạt 5.120,1 tỷ đồng, tăng 204,2% so với mức 1.683,1 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Nhờ đó, tập đoàn báo lãi sau thuế hợp nhất 1.102,3 tỷ đồng, đảo chiều đáng kể so với khoản lỗ 1.153,2 tỷ đồng trong quý III/2025.

Giải trình về kết quả này, ban lãnh đạo Novaland cho biết động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ việc đẩy mạnh bàn giao bất động sản và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại loạt dự án trọng điểm gồm Victoria Village, Aqua City và Sunrise Riverside, kết hợp cùng nguồn thu từ hoạt động hợp tác đầu tư cũng như tác động thuận lợi của tỷ giá hối đoái.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất của Novaland đạt 10.215,9 tỷ đồng, tăng 89,67% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.873,8 tỷ đồng, cải thiện mạnh mẽ so với khoản lỗ 1.819,5 tỷ đồng ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2025.