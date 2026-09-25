Novaland (NVL): Tổ chức liên quan người nội bộ và Công đoàn đồng loạt bán ra hàng triệu cổ phiếu

Diamond Properties bán 2,7 triệu cổ phiếu để cân đối danh mục

Công ty cổ phần Diamond Properties vừa có thông báo chính thức gửi cơ quan quản lý về việc đăng ký bán 2,7 triệu cổ phiếu NVL. Mục đích của đợt giao dịch này được tổ chức trên cho biết là để cân đối lại danh mục đầu tư hiện tại. Phương thức giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua khớp lệnh trên sàn hoặc thỏa thuận, với thời gian dự kiến bắt đầu từ ngày 29/9 và kết thúc vào ngày 9/10.

Diamond Properties là doanh nghiệp có mối liên hệ mật thiết với ban lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Địa ốc No Va. Hiện tại, ông Bùi Cao Nhật Quân, con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland Bùi Thành Nhơn, đang đảm nhiệm vai trò Người quản lý doanh nghiệp tại Diamond Properties. Việc đính chính thông tin về chức danh thực tế của ông Quân cho thấy sự phân cấp quản lý rõ ràng giữa tập đoàn mẹ và các công ty có liên quan đến gia đình lãnh đạo.

Về tỷ lệ sở hữu, Diamond Properties đang nắm giữ một khối lượng lớn cổ phần tại Novaland với hơn 181 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 7,536% vốn điều lệ. Nếu đợt giao dịch diễn ra thành công và bán hết số lượng đăng ký, lượng cổ phiếu NVL mà tổ chức này sở hữu sẽ giảm xuống còn hơn 178 triệu đơn vị. Tỷ lệ nắm giữ vốn tại Novaland tương ứng giảm về mức 7,424%.

Công đoàn cơ sở thoái vốn tạo nguồn quỹ hoạt động

Trước khi Diamond Properties đưa ra thông báo, Công đoàn cơ sở Novaland cũng đã đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu NVL. Đại diện tổ chức này cho biết nguồn tiền thu về từ việc bán cổ phiếu sẽ được sử dụng trực tiếp để phục vụ các hoạt động của Công đoàn cơ sở.

Giao dịch của tổ chức Công đoàn dự kiến được thực hiện hoàn toàn theo phương thức thỏa thuận. Thời gian thực hiện mua bán được đăng ký kéo dài từ ngày 28/9 đến ngày 26/10. Việc chọn phương thức thỏa thuận cho thấy tổ chức này có thể đã tìm được đối tác mua lại lượng cổ phần nói trên mà không gây áp lực trực tiếp lên giá khớp lệnh trên sàn chứng khoán.

Tính đến trước thời điểm thực hiện giao dịch, Công đoàn cơ sở Novaland đang nắm giữ 4,23 triệu cổ phiếu NVL, chiếm tỷ lệ 0,176% vốn điều lệ tập đoàn. Trong trường hợp giao dịch hoàn tất 100% khối lượng đăng ký, tổ chức đại diện cho người lao động này sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 1,73 triệu cổ phiếu, tương đương 0,072% vốn điều lệ tại Novaland.