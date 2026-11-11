Novaland (NVL) tái cơ cấu sở hữu, tổ chức liên quan Chủ tịch gom mạnh 7 triệu cổ phiếu

Tổ chức liên quan gia đình Chủ tịch gia tăng tỷ lệ sở hữu

Thị trường chứng khoán vừa ghi nhận sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhóm cổ đông nội bộ đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va. Nổi bật nhất là giao dịch của Công ty Cổ phần Diamond Properties, một tổ chức có liên quan mật thiết đến gia đình ông Bùi Cao Nhật Quân, Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp. Tổ chức này đã hoàn tất mua vào 7 triệu cổ phiếu NVL thông qua phương thức giao dịch thỏa thuận trong phiên ngày 30/10/2026. Lực cầu lớn này đã giúp Diamond Properties nâng khối lượng sở hữu từ 178,44 triệu đơn vị lên mức 185,44 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 7,42% lên 7,71%.

Trong cùng hệ sinh thái cổ đông gia đình, bà Cao Thị Ngọc Sương, mẹ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, cũng có những điều chỉnh linh hoạt về kế hoạch giao dịch. Báo cáo gần nhất cho thấy bà đã không bán ra bất kỳ cổ phiếu nào trong tổng số 6,3 triệu cổ phiếu NVL như đăng ký trước đó do thay đổi thời gian giao dịch phù hợp hơn. Nhờ vậy, cá nhân này vẫn duy trì khối lượng sở hữu hơn 51,8 triệu cổ phiếu, tương đương 2,15% vốn điều lệ. Ngay sau đó, bà tiếp tục đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu NVL trong khoảng thời gian từ ngày 5/11/2026 đến ngày 16/11/2026 vì lý do cá nhân. Nếu đợt giao dịch này hoàn tất, lượng cổ phần nắm giữ của bà sẽ đạt mức 45,5 triệu đơn vị, tương đương 1,89% vốn của doanh nghiệp. Sự dịch chuyển sở hữu đan xen giữa các cá nhân và tổ chức liên quan cho thấy quá trình sắp xếp lại danh mục đầu tư một cách chủ động.

Lãnh đạo cấp cao và cổ đông lớn chủ động cân đối nguồn lực

Cùng với luồng vốn mua vào, các lãnh đạo cấp cao cũng thực hiện tái cơ cấu tài sản thông qua phương thức giao dịch thỏa thuận. Ông Dương Văn Bắc, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp đã hoàn tất chuyển nhượng hơn 10,6 triệu cổ phiếu NVL. Đợt giao dịch này được thực hiện liền mạch từ ngày 2/11/2026 đến ngày 3/11/2026 bằng phương thức thỏa thuận, không tạo ra áp lực bán trực tiếp lên bảng điện. Qua đó, vị Tổng Giám đốc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu từ 0,657% xuống mức 0,215%, tương ứng khối lượng cổ phiếu giảm từ gần 15,8 triệu đơn vị xuống còn gần 5,2 triệu đơn vị.

Đóng vai trò cổ đông lớn, Công ty Cổ phần NovaGroup cũng đang tích cực cơ cấu danh mục để tập trung nguồn lực. Báo cáo giao dịch cho biết tài khoản của NovaGroup vừa ghi nhận 780.000 cổ phiếu NVL bị bán giải chấp thông qua phương thức khớp lệnh từ ngày 28/10/2026 đến ngày 30/10/2026, đưa tỷ lệ nắm giữ từ 21,96% xuống 21,92%. Để chuyển sang trạng thái chủ động về kế hoạch tài chính, tổ chức này tiếp tục đăng ký bán 3,1 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 5/11/2026 đến ngày 4/12/2026 để cân đối nguồn lực theo kế hoạch hoạt động của công ty. Nếu giao dịch diễn ra đúng lộ trình, NovaGroup sẽ sở hữu hơn 524 triệu cổ phiếu, tương đương gần 21,8% vốn điều lệ, tiếp tục giữ vững vai trò đồng hành cùng chiến lược kinh doanh dài hạn của doanh nghiệp.