Chuyển đổi 16 trái phiếu quốc tế trị giá gần 94,5 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 24.065,8 tỷ đồng

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va vừa công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu quốc tế thực hiện vào ngày 16/11/2026. Theo nội dung báo cáo, doanh nghiệp đã phát hành gần 2,78 triệu cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi 16 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi đạt 3.785.952 USD, tương đương gần 94,5 tỷ đồng. Tính bình quân, giá trị chuyển đổi của mỗi trái phiếu ở mức 236.622 USD.

Mức giá chuyển đổi được xác định là 34.000 đồng mỗi cổ phiếu, tính theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 đồng mỗi USD, tương ứng tỷ lệ chuyển đổi 173.708 cổ phiếu phổ thông cho mỗi trái phiếu. Đối chiếu với thị giá cổ phiếu NVL kết phiên giao dịch ngày 20/11/2026 tại mức 9.980 đồng mỗi cổ phiếu, giá phát hành chuyển đổi trong đợt này cao gấp 3,4 lần thị giá trên sàn.

Trái chủ thực hiện chuyển đổi trái phiếu đợt này là quỹ Oclaner Asian Bond Fund thuộc OCLANER FUNDS SICAV, có địa chỉ tại Manulife Tower (Singapore). Thời gian chuyển giao cổ phiếu cho trái chủ dự kiến diễn ra trong tháng 12/2026 hoặc tháng 1/2027. Sau khi hoàn tất đợt phát hành chuyển đổi, vốn điều lệ của Novaland tăng thêm gần 27,8 tỷ đồng, lên mức 24.065,8 tỷ đồng.

Số lượng 16 trái phiếu vừa chuyển đổi chiếm 1,07% tổng khối lượng phát hành của lô trái phiếu quốc tế mã NVLD2126009. Lô trái phiếu này gồm 1.500 trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD mỗi trái phiếu với tổng giá trị phát hành 300 triệu USD, được phát hành vào ngày 16/7/2021 với kỳ hạn ban đầu 5 năm và ngày đáo hạn hiện ghi nhận vào ngày 16/7/2028. Trước đợt chuyển đổi lần này, vào ngày 6/10/2026, Novaland cũng đã hoàn tất phát hành hơn 1,73 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 10 trái phiếu thuộc cùng mã NVLD2126009.

Lần thứ hai gia hạn chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu, ưu tiên nguồn vốn trả nợ gốc trái phiếu

Liên quan đến kế hoạch huy động vốn từ cổ đông, Novaland vừa điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 431 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/9/2026. Trước đó, vào ngày 17/11/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 712 chấp thuận gia hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký chào bán nêu trên đến hết ngày 11/1/2027.

Theo phương án đang triển khai, Novaland chào bán tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới, không bị hạn chế chuyển nhượng. Trong lần điều chỉnh lịch thực hiện quyền thứ hai, thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu tính từ ngày 8/10/2026 được kéo dài đến ngày 23/12/2026 thay vì kết thúc vào ngày 23/11/2026. Thời gian nhận đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu tính từ ngày 8/10/2026 cũng được lùi đến ngày 28/12/2026 thay cho mốc cũ là ngày 26/11/2026.

Với giá chào bán 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, nếu phân phối hết lượng cổ phiếu đăng ký, Novaland dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng. Phần lớn số tiền huy động với giá trị 5.953,3 tỷ đồng được công ty dự kiến chi thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ gốc của 13 mã trái phiếu do chính Novaland phát hành tùy theo thỏa thuận với các trái chủ. Danh sách 13 mã trái phiếu gồm NVLH2224006, NVLH2123010, NVLH2123014, NVLH2123009, NVLH2123007, NVLH2123011, NVLH2223008, NVLH2123013, NVLH2123003, NVLH2124002, NVLH2123006, NVLH2223007 và NVLH2224005.

Nguồn vốn còn lại dự kiến được Novaland phân bổ cho hai công ty thành viên để xử lý nghĩa vụ trái phiếu. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến dùng 916,3 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal để thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ gốc trái phiếu mã NSRCH2223001 do đơn vị này phát hành. Khoản vốn 1.137,3 tỷ đồng còn lại sẽ được góp vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền để thanh toán nợ gốc trái phiếu mã NTDCH2227001 theo thỏa thuận với trái chủ. Theo kế hoạch, các khoản thanh toán trên dự kiến thực hiện từ quý IV/2026 đến quý I/2027, trong đó thời điểm và giá trị giải ngân cho từng mục đích có thể điều chỉnh linh hoạt tùy theo tình hình thực tế, diễn biến thị trường và tiến độ thu xếp với các trái chủ.