Novaland (NVL) gia hạn thời gian huy động 8.000 tỷ đồng, tổ chức liên quan Chủ tịch đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu

Nhóm cổ đông nội bộ cơ cấu lại danh mục đầu tư

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa cập nhật các thông báo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL). Cụ thể, tổ chức Diamond Properties đã đăng ký mua vào 7 triệu cổ phiếu NVL với mục đích cân đối danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 26/10/2026 đến 30/10/2026 thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch hoàn tất, Diamond Properties sẽ nâng khối lượng sở hữu từ hơn 178,4 triệu cổ phiếu lên hơn 185,4 triệu cổ phiếu NVL, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 7,423% lên 7,715% vốn điều lệ. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 6/10/2026, tổ chức này đã bán ra 2,58 triệu cổ phiếu NVL để cơ cấu tài sản. Hiện tại, ông Bùi Cao Nhật Quân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland, đang đảm nhiệm vai trò Người quản lý doanh nghiệp tại Diamond Properties. Cá nhân ông Quân cũng đang trực tiếp nắm giữ gần 81 triệu cổ phiếu NVL, tương đương tỷ lệ 3,368%.

Ở chiều ngược lại, bà Cao Thị Ngọc Sương, mẹ của Chủ tịch Bùi Cao Nhật Quân, đã đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu NVL trong cùng khoảng thời gian từ 26/10/2026 đến 30/10/2026. Hiện bà Sương đang sở hữu hơn 51,8 triệu cổ phiếu NVL (tỷ lệ 2,156%). Việc mua bán đan xen giữa Diamond Properties và bà Cao Thị Ngọc Sương cho thấy hoạt động tái cơ cấu danh mục tài sản mang tính chất nội bộ của nhóm cổ đông gia đình lãnh đạo, với tổng khối lượng mua vào của Diamond Properties nhỉnh hơn lượng bán ra đăng ký của bà Sương.

Tạo điều kiện cho cổ đông, dồn lực tất toán nợ trái phiếu

Bên cạnh các giao dịch của cổ đông lớn, Hội đồng quản trị Novaland vừa thông qua quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện quyền mua trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Quyết định này giúp các cổ đông hiện hữu có thêm thời gian chuẩn bị nguồn lực tài chính để đồng hành cùng doanh nghiệp.

Theo phương án đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, Novaland đang triển khai chào bán tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 3:1 (sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới). Theo kế hoạch mới, thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu được gia hạn đến ngày 26/11/2026 thay vì ngày 29/10/2026 như thông báo trước đó. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cũng được nới rộng đến ngày 23/11/2026. Lượng cổ phiếu phát hành thêm này hoàn toàn không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với giá chào bán 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, Novaland dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn quy mô lớn này sẽ được doanh nghiệp tập trung phân bổ để giải quyết triệt để các nghĩa vụ tài chính liên quan đến trái phiếu, cải thiện mạnh mẽ sức khỏe tài chính của tập đoàn.

Chi tiết phương án sử dụng vốn cho thấy, Novaland dự chi 5.953,3 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc của 13 mã trái phiếu do chính công ty phát hành. Kế tiếp, doanh nghiệp sẽ cấp vốn 916,3 tỷ đồng vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal để thanh toán gốc trái phiếu mã NSRCH2223001. Số tiền 1.137,3 tỷ đồng còn lại sẽ được phân bổ cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn No Va Thảo Điền để thanh toán gốc trái phiếu mã NTDCH2227001. Kế hoạch giải ngân các khoản thanh toán dự kiến thực hiện từ quý 4 năm 2026 đến quý 1 năm 2027, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực làm sạch bảng cân đối kế toán của tập đoàn.