Novaland (NVL): Em gái Chủ tịch đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu giữa đợt phát hành thêm

Người nhà Chủ tịch liên tục gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Novaland

Theo thông báo giao dịch công bố ngày 28/10/2026, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, em gái Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland, đã đăng ký mua thêm 30 triệu cổ phiếu NVL trên sàn chứng khoán. Việc mua vào được thực hiện để gia tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân tại doanh nghiệp. Thời gian giao dịch dự kiến bắt đầu từ ngày 02/11/2026 và kết thúc vào ngày 13/11/2026.

Nếu hoàn tất toàn bộ lượng đăng ký, khối lượng cổ phiếu NVL mà bà Quỳnh nắm giữ sẽ tăng mạnh từ hơn 8,31 triệu đơn vị lên mức 38,31 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tương ứng cũng sẽ được nâng từ 0,346% lên 1,594%.

Giao dịch của bà Quỳnh tiếp nối chuỗi mua vào của các tổ chức và cá nhân liên quan đến gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland. Gần nhất vào ngày 20/10/2026, Diamond Properties là tổ chức có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng đã đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu NVL. Sau khi hoàn tất giao dịch này, Diamond Properties sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 185,44 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu 7,715% vốn điều lệ. Tổng cộng, bà Quỳnh và Diamond Properties sẽ quản lý khối lượng cổ phiếu NVL lên tới hơn 223,7 triệu đơn vị nếu các giao dịch diễn ra đúng kế hoạch.

Lãnh đạo cấp cao giảm sở hữu giữa đợt phát hành hơn 800 triệu cổ phiếu

Cùng thời điểm người nhà Chủ tịch Hội đồng quản trị gom mạnh cổ phiếu, một số thành viên Ban điều hành Novaland lại thông báo bán ra vì lý do cá nhân. Cụ thể, ông Dương Văn Bắc đăng ký bán hơn 10,63 triệu cổ phiếu. Bà Trần Thị Thanh Vân và ông Cao Trần Duy Nam cũng đăng ký bán ra khối lượng tương đương nhau, mỗi người khoảng 7,58 triệu cổ phiếu.

Sau khi các giao dịch này hoàn tất, khối lượng cổ phiếu NVL do ông Bắc nắm giữ sẽ giảm xuống còn hơn 5,16 triệu đơn vị. Bà Vân và ông Nam sẽ còn sở hữu lần lượt hơn 11,63 triệu và hơn 3,69 triệu cổ phiếu. Tổng khối lượng cổ phiếu do ba thành viên Ban điều hành này giữ lại ước tính khoảng 20,49 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 0,853% vốn điều lệ của Novaland.

Loạt giao dịch của các cổ đông nội bộ diễn ra trong thời gian Novaland đang triển khai đợt chào bán khoảng 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Mức giá chào bán được hội đồng quản trị chốt ở mức 10.000 đồng cho mỗi cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 3:1. Doanh nghiệp bất động sản này cũng vừa thông báo gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua đến ngày 23/11/2026 và thời hạn đăng ký đặt mua, nộp tiền đến ngày 26/11/2026.