Novaland (NVL) chuyển đổi trái phiếu quốc tế với giá 34.000 đồng, cao gấp 3 lần thị giá

Chấp nhận chuyển đổi trái phiếu với mức giá 34.000 đồng một cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã chứng khoán: NVL) vừa phê duyệt phương án phát hành hơn 1,73 triệu cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi một phần lô trái phiếu quốc tế. Theo phương án chi tiết, doanh nghiệp sẽ thực hiện chuyển đổi 10 trái phiếu với tổng giá trị hơn 2,36 triệu USD, tương đương khoảng 59 tỷ đồng. Phân bổ chi tiết cho thấy giá trị chuyển đổi của mỗi trái phiếu rơi vào khoảng 236.000 USD.

Điểm chú ý nhất của giao dịch là giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng một cổ phiếu. Áp dụng mức giá này, mỗi trái phiếu sẽ được hoán đổi thành 173.708 cổ phiếu NVL. Đối tác đăng ký chuyển đổi toàn bộ 10 trái phiếu trên là BNP Paribas Financial Markets, pháp nhân trực thuộc tập đoàn tài chính BNP Paribas của Pháp chuyên cung cấp các sản phẩm đầu tư và thị trường vốn cho khách hàng tổ chức. Giao dịch chuyển đổi dự kiến thực hiện vào ngày 6/10/2026. Lô trái phiếu hoán đổi đợt này thuộc chương trình trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD được doanh nghiệp phát hành từ năm 2021 và đã trải qua nhiều lần điều chỉnh, cập nhật các điều khoản thương mại.

Đợt hoán đổi nợ thành cổ phần diễn ra vào thời điểm thị giá NVL đang giao dịch ở mức rất thấp so với giá chuyển đổi. Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/10, cổ phiếu NVL giảm 1,42% xuống mức 10.400 đồng một cổ phiếu. Quý giao dịch vừa qua chứng kiến mã chứng khoán này biến động mạnh với các phiên giảm sàn liên tiếp, khiến thị giá bốc hơi khoảng 18% chỉ trong vòng hơn một tuần. Mức giá chuyển đổi 34.000 đồng hiện đang cao gấp hơn 3 lần so với thị giá thực tế của cổ phiếu NVL trên hệ thống giao dịch điện tử.

Huy động 8.000 tỷ đồng và kiên quyết xử lý tin đồn thất thiệt

Cùng với việc hoán đổi trái phiếu quốc tế, Novaland đang đẩy mạnh triển khai phương án chào bán hơn 800,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền được xác định là 3:1 với mức giá chào bán 10.000 đồng một cổ phiếu. Nếu phân phối thành công toàn bộ số lượng cổ phiếu đã đăng ký, công ty sẽ thu về nguồn tiền lên tới gần 8.007 tỷ đồng. Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết phần lớn nguồn vốn huy động mới sẽ được dùng để giải quyết các áp lực tài chính, bao gồm việc bơm vốn vào các công ty con để thanh toán nợ và trực tiếp chi trả dư nợ gốc cho các lô trái phiếu do chính Novaland phát hành.

Kế hoạch tăng vốn khổng lồ được kích hoạt khi doanh nghiệp vẫn đang vật lộn với bảng cân đối kế toán nhiều áp lực. Dữ liệu tài chính đến ngày 30/6/2026 cho thấy tổng dư nợ vay của công ty ghi nhận ở mức 72.900 tỷ đồng. Đáng lo ngại là có tới 30.500 tỷ đồng nợ vay sẽ đáo hạn trong vòng 12 tháng tới. Doanh nghiệp cũng ghi nhận hơn 16.700 tỷ đồng nợ gốc đã quá hạn thanh toán tại thời điểm chốt sổ bán niên, dù một phần trong số này đã đạt được thỏa thuận gia hạn với các trái chủ và tổ chức tín dụng.

Xoay quanh các luồng thông tin tiêu cực về tình trạng phá sản lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, đại diện Novaland đã chính thức phát đi thông điệp bác bỏ hoàn toàn. Doanh nghiệp khẳng định các tin đồn này là sai lệch, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý nhà đầu tư và nỗ lực phục hồi của hệ thống. Công ty cam kết đang tập trung thực hiện các giải pháp tái cấu trúc và duy trì hoạt động kinh doanh xuyên suốt. Ban điều hành cũng tuyên bố bảo lưu quyền yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp, áp dụng các biện pháp pháp lý mạnh tay đối với những cá nhân, tổ chức cố tình phát tán thông tin chưa được kiểm chứng gây thiệt hại cho thương hiệu.