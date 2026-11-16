Novaland (NVL) chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phiếu, giá chuyển đổi gấp 3 lần thị giá

Chi tiết phương án hoán đổi nợ và tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa ban hành nghị quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu quốc tế. Theo kế hoạch chi tiết, doanh nghiệp dự kiến chuyển đổi 16 trái phiếu thành gần 2,78 triệu cổ phiếu mới với tỷ lệ thực hiện quyền đạt 173.708 cổ phiếu cho mỗi trái phiếu. Trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi trong đợt này là Oclaner Funds Sicav Oclaner Asian Bond Fund, một quỹ đầu tư chuyên nghiệp có trụ sở tại Singapore. Tổng giá trị của đợt chuyển đổi đạt gần 3,8 triệu USD, tương đương gần 94,5 tỷ đồng. Hoàn tất giao dịch dự kiến diễn ra vào ngày 16/11, quy mô vốn điều lệ của nhà phát triển bất động sản này sẽ tăng thêm gần 28 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý nhất trong phương án phát hành lần này là mức giá chuyển đổi được xác định ở ngưỡng 34.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Mức giá định giá hoán đổi này chênh lệch rất lớn so với diễn biến giao dịch thực tế trên thị trường chứng khoán. Cụ thể trong phiên giao dịch sáng ngày 16/11, thị giá cổ phiếu trên sàn chỉ dao động quanh mức 10.300 đồng mỗi đơn vị. Mức giá mà quỹ ngoại chấp nhận để hoán đổi trái phiếu đang cao gấp 3,3 lần so với thị giá đang giao dịch, phản ánh mức độ chấp nhận rủi ro và kỳ vọng dài hạn của tổ chức quốc tế đối với tài sản của doanh nghiệp.

Lịch sử hoán đổi nợ ngoại và lộ trình tái cấu trúc tài chính

Giao dịch với quỹ đầu tư Singapore nối tiếp chuỗi hoạt động hoán đổi nợ thành vốn cổ phần liên tục của các chủ nợ quốc tế. Hồi giữa tháng 10 năm nay, doanh nghiệp đã báo cáo việc chuyển đổi 10 trái phiếu thành hơn 1,73 triệu cổ phiếu với mức giá và hình thức tương tự dành cho tổ chức tài chính BNP Paribas Financial Markets có trụ sở tại Pháp. Trước đó vào tháng 04, chính tổ chức này cũng đã chuyển đổi 15 trái phiếu quốc tế thành cổ phiếu với tổng giá trị gần 3,38 triệu USD, tương đương hơn 84 tỷ đồng theo tỷ giá cố định 24.960 đồng mỗi USD. Nhìn xa hơn về cuối năm 2025, dữ liệu ghi nhận 4 nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển đổi tổng cộng 133 trái phiếu có giá trị tương đương 747 tỷ đồng thành gần 20,8 triệu cổ phiếu.

Lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế làm cơ sở cho các giao dịch hoán đổi trên được doanh nghiệp phát hành từ ngày 16/07/2021. Tổng quy mô đợt phát hành gồm 1.500 trái phiếu với mệnh giá 200.000 USD mỗi đơn vị, tương ứng tổng giá trị huy động đạt 300 triệu USD. Lô trái phiếu này có kỳ hạn kéo dài đến ngày 16/07/2028 với mức lãi suất cố định 5,25% mỗi năm. Nguồn vốn thu về từ đợt phát hành đã được doanh nghiệp phân bổ để bổ sung cho hoạt động đầu tư dự án và các nhu cầu tài chính cốt lõi khác.

Quá trình hoán đổi nợ ngoại liên tiếp diễn ra sau khi doanh nghiệp đạt được những bước tiến quan trọng trong lộ trình tái cấu trúc nợ. Theo kết quả công bố vào tháng 06, các trái chủ đại diện cho gần 262,2 triệu USD giá trị trái phiếu, tương đương khoảng 85,66% tổng giá trị đang lưu hành, đã chính thức chấp thuận các đề xuất sửa đổi điều khoản hợp đồng. Các tổ chức quốc tế cũng đồng ý miễn trừ các trách nhiệm pháp lý liên quan đến một số đợt thanh toán mà doanh nghiệp đã và sẽ không thực hiện được theo lịch trình cũ, qua đó giảm tải đáng kể áp lực thanh khoản trong ngắn hạn.