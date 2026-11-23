CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – Mã: NVL) vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại hai công ty con gồm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Phúc Nguyên và Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Novaland Đất Tâm.

Theo kế hoạch, tập đoàn sẽ chuyển nhượng phần vốn góp có giá trị hơn 490 tỷ đồng tại Nova Phúc Nguyên và 51 triệu đồng tại Novaland Đất Tâm. Sau khi hoàn tất các giao dịch, Novaland sẽ chấm dứt toàn bộ phần sở hữu tại hai doanh nghiệp này.

Novaland muốn thoái vốn tại 2 công ty con.

Trong số hai đơn vị dự kiến được chuyển nhượng, Nova Phúc Nguyên có thời gian hoạt động lâu hơn, được thành lập từ tháng 3/2016 với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản. Ở thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 190 tỷ đồng, trong đó Novaland nắm 99,99% vốn và ông Nguyễn Quốc Hiền sở hữu 0,01%.

Sau nhiều đợt điều chỉnh, vốn điều lệ Nova Phúc Nguyên tăng lên hơn 790 tỷ đồng vào tháng 6/2020. Tuy nhiên, đến tháng 12/2025, doanh nghiệp giảm vốn xuống còn hơn 490 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông khi đó gồm Novaland sở hữu 99,974% và ông Nguyễn Ngọc Tuần nắm 0,026% vốn.

Nova Phúc Nguyên đặt trụ sở tại số 39 - 39B Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TP HCM. Người đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật hiện nay là ông Phan Ngọc Bảo Ân.

Một dấu mốc đáng chú ý trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp diễn ra vào ngày 31/3/2017, khi Nova Phúc Nguyên nhận sáp nhập Công ty TNHH Phú Việt Tín. Thương vụ này giúp doanh nghiệp tiếp nhận khu đất tại số 39-39B Bến Vân Đồn, sau đó phát triển thành khu phức hợp The Tresor gồm hai tòa tháp cao 17 tầng và 33 tầng.

Đáng chú ý, khu đất nói trên từng là một trong những tài sản liên quan đến vụ án gây thất thoát hơn 542,7 tỷ đồng tài sản Nhà nước.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2014, CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG), khi đó do bà Nguyễn Thị Như Loan giữ chức Tổng Giám đốc, đã nhận chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, sau đó bán lại cho đối tác mà không thông qua đấu giá. Giao dịch mang lại khoản lãi tài chính 382 tỷ đồng, trong khi cá nhân bà Loan bị xác định hưởng lợi hơn 297 tỷ đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra tháng 10/2026, Hội đồng xét xử ghi nhận toàn bộ thiệt hại trong vụ án đã được khắc phục. Đây là cơ sở để nhiều bị cáo được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Riêng bà Nguyễn Thị Như Loan được chuyển từ mức án 18 tháng tù treo sang 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ. Sau khi khấu trừ thời gian tạm giam, bà Loan đã chấp hành xong bản án.

Đối với Novaland Đất Tâm, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 2/2022, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và đặt trụ sở tại phường Xuân Hòa, TP HCM.

Thời điểm mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trong đó, Novaland góp 51% vốn, còn CTCP Đầu tư Đất Tâm nắm giữ 49%. Đến tháng 7/2025, vốn điều lệ doanh nghiệp được điều chỉnh giảm mạnh xuống còn 100 triệu đồng. Tương ứng, phần vốn góp của Novaland còn 51 triệu đồng, tương đương 51% vốn điều lệ; phần còn lại 49 triệu đồng thuộc về Đầu tư Đất Tâm.

Ông Phạm Gia Chi Bảo hiện là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Novaland Đất Tâm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tại ngày 30/9, Novaland đang sở hữu 76 công ty con và 10 công ty liên kết. So với thời điểm cuối năm 2025, số lượng công ty con đã giảm từ 79 xuống còn 76, trong khi số công ty liên kết không thay đổi.

Nếu hai thương vụ chuyển nhượng vốn vừa được thông qua hoàn tất, danh mục công ty con của Novaland sẽ tiếp tục thu hẹp. Động thái này nằm trong quá trình cơ cấu lại hệ thống doanh nghiệp thành viên mà tập đoàn đã triển khai trong thời gian qua, thông qua các hoạt động chuyển nhượng vốn tại một số đơn vị.

Bên cạnh kế hoạch thoái vốn, Novaland cũng vừa có điều chỉnh liên quan đến đợt chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, tập đoàn gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua đến ngày 23/12, thay cho mốc 23/11 được công bố trước đó. Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cũng được lùi đến ngày 28/12, thay vì ngày 26/11.

Đây là lần thứ hai Novaland điều chỉnh lịch thực hiện quyền mua trong đợt phát hành này. Theo kế hoạch ban đầu, cổ đông được chuyển nhượng quyền mua đến ngày 26/10 và hoàn tất đăng ký, nộp tiền mua cổ phiếu vào ngày 29/10.