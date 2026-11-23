Dự án của Novaland. Ảnh: Novaland

Theo thông tin công bố trên HoSE ngày 23/11, HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trị giá hơn 490 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Phúc Nguyên (Nova Phúc Nguyên).

Đồng thời, HĐQT cũng thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trị giá 51 triệu đồng tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Novaland Đất Tâm (Novaland Đất Tâm).

Sau khi hoàn tất giao dịch, Novaland sẽ không còn sở hữu vốn tại hai doanh nghiệp trên.

Như vậy, tổng giá trị phần vốn góp dự kiến chuyển nhượng tại hai doanh nghiệp là hơn 490 tỷ đồng.

HĐQT Novaland giao tổng giám đốc quyết định giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn mức giá phù hợp với thị trường, thời điểm chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng và tiến độ thanh toán.

Liên quan đến kế hoạch huy động vốn, ngày 19/11 vừa qua, Novaland công bố thông tin bất thường về việc gia hạn giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Đây là lần thứ hai Novaland thay đổi các mốc thời gian của đợt chào bán này.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận gia hạn giấy chứng nhận cấp ngày 14/9/2026 đến hết ngày 11/1/2027. Trong thời gian gia hạn, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu Novaland phải hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu.

Ngay sau khi được chấp thuận, Novaland đã kéo dài thời gian đối với việc chuyển nhượng quyền mua, cũng như đăng ký và nộp tiền mua. Cụ thể, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 8/10-23/11 sang 8/10-23/12, thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ 8/10-26/11 sang 8/10-28/12. Theo Novaland, việc điều chỉnh nhằm tạo điều kiện để cổ đông có thêm thời gian.

Trước đó, vào tháng 10, doanh nghiệp từng gia hạn thời hạn kết thúc chuyển nhượng quyền mua từ ngày 26/10 sang 23/11, đồng thời kéo dài thời gian kết thúc đăng ký và nộp tiền từ ngày 29/10 sang 26/11.

Theo kế hoạch, NVL đang chào bán thêm tối đa hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm một cổ phiếu mới.

Giá chào bán 10.000 đồng/cp, qua đó công ty dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng, sử dụng cho mục đích như thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính, các khoản phải trả quá hạn của Novaland và công ty con thông qua hình thức góp vốn.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL đang giao dịch ở vùng dưới mệnh giá. Mã kết phiên sáng 23/11 ở mốc 9.810 đồng/cp - giảm gần 30% so với đầu tháng 8/2026.