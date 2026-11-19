Ảnh minh họa: Novaland

Theo thông báo trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 18/11, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) điều chỉnh lịch thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Thời hạn chuyển nhượng quyền mua được kéo dài đến hết ngày 23/12/2026, thay vì ngày 23/11. Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu được lùi từ ngày 26/11 đến hết ngày 28/12/2026. Thời gian phân phối cổ phiếu được gia hạn đến hết ngày 11/1/2027.

Ngày 11/11, HĐQT Novaland đã thông qua nghị quyết triển khai thủ tục đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét gia hạn thời gian phân phối thêm 30 ngày. Ngày 17/11, cơ quan quản lý chấp thuận đề nghị này.

Đợt chào bán nằm trong phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được ĐHĐCĐ Novaland thông qua hồi tháng 7/2026. Doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 801 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ 3:1.

Nếu hoàn tất, Novaland có thể thu về khoảng 8.000 tỷ đồng. Số tiền này dự kiến được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và khoản phải trả quá hạn; đồng thời góp vốn vào hai công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và Công ty TNHH No Va Thảo Điền để thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu NVL, theo 6 báo cáo kết quả giao dịch được Novaland công bố trên HoSE, trong nửa đầu tháng 11, lãnh đạo, người thân lãnh đạo và cổ đông lớn đã mua, bán tổng cộng hơn 60 triệu cổ phiếu.

Ở chiều mua vào, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, em gái Chủ tịch HĐQT Bùi Cao Nhật Quân, mua gần 28 triệu cổ phiếu thông qua phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu bà nắm giữ tăng lên hơn 36 triệu đơn vị, tương đương khoảng 1,5% vốn điều lệ.

Ở chiều bán ra, bà Cao Thị Ngọc Sương, mẹ ông Bùi Cao Nhật Quân, bán gần 6 triệu cổ phiếu. Hai Phó tổng giám đốc Novaland là ông Cao Trần Duy Nam và bà Trần Thị Thanh Vân lần lượt bán khoảng 7,6 triệu và 5,3 triệu cổ phiếu.

CTCP Novagroup, cổ đông lớn có liên quan đến Chủ tịch HĐQT và một số lãnh đạo Novaland, cũng bán hơn 3 triệu cổ phiếu. Riêng ông Dương Văn Bắc, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Novaland, đã bán hơn 10,6 triệu cổ phiếu trong hai phiên ngày 2-3/11.

Tổng lượng cổ phiếu bán ra của 5 cá nhân và tổ chức trên đạt khoảng 32,6 triệu đơn vị.