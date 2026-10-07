Novaland lên tiếng về thông tin phá sản, mất khả năng hoạt động.

Novaland phản hồi thông tin “phá sản”

Ngày 6/10, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va, Novaland, mã chứng khoán NVL, chính thức phản hồi trước những thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp đang lan truyền trên mạng xã hội và một số kênh thông tin.

Theo Novaland, thời gian gần đây xuất hiện các nội dung mang tính khẳng định hoặc suy diễn cho rằng tập đoàn “phá sản”, “mất khả năng hoạt động” hoặc những thông tin có nội dung tương tự.

Doanh nghiệp khẳng định những thông tin này không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý và hoạt động thực tế của công ty, đồng thời có thể khiến nhà đầu tư, khách hàng và các bên liên quan hiểu không đầy đủ hoặc sai lệch về tình hình Novaland.

Thông tin trên cũng được Novaland đăng tải trên kênh thông tin chính thức của tập đoàn ngày 6/10/2026.

Novaland cho biết doanh nghiệp đang tập trung triển khai các giải pháp tái cấu trúc, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh và thực hiện các cam kết với khách hàng, đối tác cùng các bên liên quan.

Tập đoàn đề nghị các tổ chức, cá nhân rà soát, gỡ bỏ, điều chỉnh hoặc đính chính những nội dung chưa được kiểm chứng, thiếu căn cứ hoặc không phản ánh chính xác tình trạng thực tế của doanh nghiệp.

Novaland đồng thời cho biết sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và đối tác qua các kênh chính thức.

Doanh nghiệp cũng bảo lưu quyền áp dụng những biện pháp cần thiết theo quy định pháp luật nếu thông tin sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng tiếp tục được đăng tải, phát tán, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty và các bên liên quan.

Kiểm toán từng lưu ý về giả định hoạt động liên tục

Phản hồi của Novaland xuất hiện trong bối cảnh tình hình tài chính và quá trình tái cấu trúc của doanh nghiệp vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2026, đơn vị kiểm toán đưa ra “vấn đề cần nhấn mạnh” liên quan đến giả định hoạt động liên tục của Novaland.

Tại ngày 30/6/2026, Novaland ghi nhận lỗ lũy kế khoảng 1.246 tỷ đồng, giảm so với mức 2.545 tỷ đồng cuối năm 2025. Nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn khoảng 16.194 tỷ đồng, trong khi cuối năm 2025 mức chênh lệch này khoảng 18.080 tỷ đồng.

Công ty cũng chưa thực hiện một số nghĩa vụ nợ ngắn hạn đến hạn liên quan đến các khoản vay, trái phiếu và khoản phải trả.

Kiểm toán viên cho rằng các điều kiện và sự kiện trên có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Đây là nội dung cần phân biệt với khái niệm doanh nghiệp đã “phá sản”.

Theo quy định pháp luật, phá sản là một tình trạng pháp lý có điều kiện và trình tự xác định cụ thể. Vì vậy, cảnh báo của kiểm toán về giả định hoạt động liên tục không đồng nghĩa với việc một doanh nghiệp đã bị tuyên bố phá sản.

Novaland lập báo cáo tài chính bán niên trên cơ sở giả định hoạt động liên tục. Khả năng này phụ thuộc vào nhiều kế hoạch, trong đó có đàm phán với các bên cho vay và trái chủ để tái cấu trúc nợ, bán tài sản, thu tiền từ các sản phẩm bất động sản, tiếp cận nguồn tín dụng bổ sung và huy động vốn.

Tại cuối tháng 6/2026, tổng dư nợ vay và trái phiếu của Novaland vào khoảng 28.824 tỷ đồng, giảm từ mức 31.306 tỷ đồng cuối năm 2025.

Trong số này, công ty chưa thể thanh toán một số khoản vay đáo hạn với tổng dư nợ gốc khoảng 11.967 tỷ đồng. Các bên cho vay và trái chủ đã đồng ý gia hạn khoảng 3.244 tỷ đồng. Đối với phần còn lại, doanh nghiệp tiếp tục đàm phán cơ cấu nợ và triển khai các phương án huy động vốn.

Kế hoạch huy động hơn 8.000 tỷ đồng

Một trong những kế hoạch huy động vốn đang được Novaland triển khai là chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tức cổ đông sở hữu ba cổ phiếu được quyền mua thêm một cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng một cổ phiếu.

Nếu phân phối hết số cổ phiếu dự kiến, Novaland có thể huy động gần 8.007 tỷ đồng.

Theo phương án công bố, nguồn tiền huy động được dự kiến sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và khoản phải trả quá hạn của Novaland cũng như một số công ty con thông qua hình thức góp vốn.

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến từ ngày 8/10 đến ngày 29/10/2026, trong khi thời gian chuyển nhượng quyền mua kéo dài từ ngày 8/10 đến ngày 26/10.

Việc huy động thành công nguồn vốn mới vì vậy là một trong những yếu tố có thể tác động trực tiếp đến quá trình cơ cấu nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL thời gian gần đây biến động mạnh. Sáng 6/10, mã này giảm gần 3% xuống quanh 10.150 đồng một cổ phiếu. Trước đó, NVL trải qua tám phiên giảm liên tiếp vào cuối tháng 9, trong đó có hai phiên giảm sàn. So với đầu tháng 9, thị giá đã giảm hơn 20%.

Diễn biến của cổ phiếu cho thấy nhà đầu tư vẫn theo dõi sát tiến độ tái cấu trúc nợ, huy động vốn và khôi phục hoạt động tại các dự án lớn của Novaland.

Trong bối cảnh đó, phản hồi ngày 6/10 giúp làm rõ một điểm quan trọng: Novaland bác bỏ các nội dung cho rằng doanh nghiệp đã “phá sản” hoặc “mất khả năng hoạt động”. Tuy nhiên, những chỉ tiêu tài chính, nghĩa vụ nợ và tiến độ thực hiện kế hoạch tái cấu trúc vẫn là các yếu tố cần tiếp tục theo dõi để đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Phá sản và nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục không phải một khái niệm

Việc kiểm toán nêu nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục là cảnh báo kế toán liên quan đến khả năng doanh nghiệp duy trì hoạt động trong tương lai dựa trên các điều kiện tài chính và kế hoạch hiện có.

Trong khi đó, việc xác định một doanh nghiệp phá sản phải tuân theo điều kiện và trình tự pháp luật về phá sản. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán để kết luận doanh nghiệp đã phá sản.