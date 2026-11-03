Novaland lãi hơn 1.100 tỷ đồng quý III, còn gần 15.000 tỷ đồng nợ quá hạn

Lãi hơn 1.100 tỷ đồng trong quý III, doanh thu tăng gấp ba

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) ghi nhận doanh thu thuần 5.120 tỷ đồng, tăng 204% so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán tăng 209%, lên 3.360 tỷ đồng. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 1.760 tỷ đồng, tăng 195% so với cùng kỳ, tương ứng biên lợi nhuận gộp 34%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 117%, lên 990 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính giảm 46%, còn 789 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí lãi vay tăng gần 15 lần so với cùng kỳ, lên 474 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng gấp đôi, lên 273 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 14%, còn 266 tỷ đồng.

Nhờ doanh thu tăng mạnh và chi phí tài chính thu hẹp, Novaland ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1.426 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ cùng kỳ.

Bên cạnh đó, lợi nhuận khác tăng 208%, đóng góp thêm 176 tỷ đồng.

Kết quả, Novaland báo lợi nhuận sau thuế 1.102 tỷ đồng, chuyển từ lỗ sang lãi so với quý III/2025. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 1.119 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Novaland ghi nhận doanh thu thuần 10.216 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản tăng 99%, lên 9.831 tỷ đồng, chiếm 96% tổng doanh thu. Lợi nhuận gộp tăng 107%, lên 4.041 tỷ đồng, đưa biên lợi nhuận gộp từ 36% lên 40%.

Doanh thu tài chính tăng 139%, lên 3.547 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi cho vay và hợp đồng hợp tác đầu tư tăng 49%, lên 2.105 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp ghi nhận 1.039 tỷ đồng lãi từ thoái vốn và thu hồi đầu tư, liên quan đến thương vụ chuyển nhượng 99% vốn tại Công ty TNHH Ngôi Nhà Mega trong tháng 4/2026.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm 31%, còn 2.220 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ tỷ giá giảm mạnh và chi phí lãi hợp tác đầu tư giảm 38%. Tuy nhiên, chi phí đi vay tăng 513%, lên 654 tỷ đồng, liên quan đến việc ghi nhận lãi vay sau tái cấu trúc. Chi phí bán hàng tăng 4%, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 9%.

Kết quả, Novaland báo lãi trước thuế 4.173 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ cùng kỳ. Lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 2.989 tỷ đồng.

Gần 15.000 tỷ đồng nợ gốc quá hạn, tiền mặt giảm 45%

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Novaland ở mức 258.815 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm.

Hàng tồn kho tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản với 157.246 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm, tương đương 61% tổng tài sản.

Trong đó, bất động sản để bán đang xây dựng chiếm 148.947 tỷ đồng. Doanh nghiệp sử dụng 67.250 tỷ đồng giá trị hàng tồn kho làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay ngân hàng.

Tại ngày 30/9/2026, các khoản phải thu ngắn hạn của Novaland ở mức 22.249 tỷ đồng, chủ yếu là phải thu khác với 18.502 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm, liên quan đến các khoản đặt cọc chuyển nhượng dự án, mua cổ phần và hợp tác đầu tư. Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 15%, lên 29.915 tỷ đồng, chủ yếu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh. Trong khi đó, tiền và tương đương tiền giảm 45%, còn 1.592 tỷ đồng, chiếm chưa đến 1% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng 2%, lên 209.201 tỷ đồng, chiếm 81% tổng nguồn vốn. Dư nợ vay tài chính giảm 6%, còn 68.413 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn giảm 19%, còn 25.750 tỷ đồng, trong khi nợ dài hạn tăng 4%, lên 42.663 tỷ đồng.

Dù dư nợ vay giảm, Novaland vẫn còn 14.975 tỷ đồng nợ gốc vay và trái phiếu quá hạn chưa thanh toán, trong đó 2.884 tỷ đồng đã được chủ nợ đồng ý gia hạn. Doanh nghiệp đang tiếp tục đàm phán gia hạn, xử lý tài sản bảo đảm hoặc hoán đổi tài sản để thanh toán nợ.

Áp lực tài chính còn thể hiện ở chi phí phải trả ngắn hạn tăng 16%, lên 20.884 tỷ đồng, trong đó 14.399 tỷ đồng là lãi vay và lãi hợp tác đầu tư, bao gồm 5.241 tỷ đồng lãi quá hạn đang được tái cấu trúc.

Bên cạnh đó, người mua trả tiền trước tăng 15%, lên 23.446 tỷ đồng, chủ yếu là tiền khách hàng thanh toán theo hợp đồng mua bán bất động sản, sẽ được ghi nhận doanh thu khi đủ điều kiện bàn giao.

Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu tăng 9%, lên 49.614 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp tăng 17%, lên 24.021 tỷ đồng, nhờ phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ, chuyển đổi trái phiếu và tăng vốn từ thặng dư vốn cổ phần. Riêng phát hành cổ phiếu riêng lẻ giúp doanh nghiệp hoán đổi 2.577 tỷ đồng nợ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng tăng 25%, lên 21.168 tỷ đồng.

Liên quan đến hoạt động tái cấu trúc vốn, trong tháng 10/2026, Novaland công bố chuyển đổi 10 trái phiếu quốc tế trị giá khoảng 59 tỷ đồng thành hơn 1,7 triệu cổ phiếu NVL cho BNP Paribas Financial Markets. Giá chuyển đổi là 34.000 đồng/cổ phiếu, cao gấp 3,2 lần thị giá NVL ngày 14/10. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng lên khoảng 24.038 tỷ đồng. Ngoài ra, Novaland đang triển khai phương án chào bán gần 801 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1.