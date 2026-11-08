Novaland kỳ vọng doanh thu dự án hơn 516.000 tỷ đồng trong 5 năm tới

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư, đại diện Novaland báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2026 và 9 tháng đầu năm 2026. Theo đó, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) ghi nhận sự cải thiện đáng kể về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý III/2026, doanh thu thuần của tập đoàn đạt 5.120 tỷ đồng, tăng 204% so với mức 1.683 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận gộp cũng tăng 195% lên 1.760 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Novaland ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.102 tỷ đồng trong quý III, đảo chiều so với khoản lỗ 1.153 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của tập đoàn đạt 10.216 tỷ đồng, tương đương 45% kế hoạch năm. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 2.874 tỷ đồng, vượt 55% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Kết quả kinh doanh quý III/2026 và 9 tháng đầu năm của NVL.

Xét theo hoạt động kinh doanh tại các cụm dự án, trong 9 tháng đầu năm 2026, Novaland ghi nhận doanh thu đạt 9.922 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với mức 4.953 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Qua đó, lợi nhuận từ các cụm dự án ghi nhận đạt 3.634 tỷ đồng, tăng 139%.

Đáng chú ý, lượng tiền thu về đạt 6.289 tỷ đồng, tăng 191% so với cùng kỳ, nhờ bàn giao tổng cộng 1.319 sản phẩm, tăng 81%.

Trong đó, cụm dự án Trung tâm TP.HCM tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu”, với 1.002 sản phẩm được bàn giao, tăng 259% so với cùng kỳ và chiếm 76% tổng lượng bàn giao của tập đoàn.

Cụm dự án này mang về 7.314 tỷ đồng doanh thu, tăng 595%, chiếm 74% tổng doanh thu; lợi nhuận đạt 3.096 tỷ đồng, tăng 1.238%. Số tiền thu về từ các dự án ở cụm trung tâm thành phố đạt 5.286 tỷ đồng, tăng 550% và chiếm 84% tổng lượng tiền thu của Novaland trong kỳ.

Thứ hai là Aqua City với 267 căn đã được bàn giao, tăng 22%; doanh thu đạt 1.976 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 410 tỷ đồng. Số tiền dự án thu về trong 9 tháng đầu năm đạt 836 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ.

Ngược lại, hai cụm dự án nghỉ dưỡng NovaWorld Hồ Tràm và NovaWorld Phan Thiết ghi nhận kết quả kém tích cực hơn. Tại NovaWorld Hồ Tràm, doanh thu 9 tháng đạt 463 tỷ đồng, giảm 59%; lợi nhuận đạt 130 tỷ đồng, giảm 72%. Số lượng sản phẩm bàn giao đạt 31 căn, giảm 56% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, NovaWorld Phan Thiết ghi nhận doanh thu 168 tỷ đồng, giảm 89%. Dự án chỉ bàn giao 19 căn, giảm 88%, đồng thời ghi nhận khoản lỗ 2 tỷ đồng, trái ngược với mức lãi 539 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025.

Về tiến độ triển khai, Novaland cho biết The Grand Manhattan và The Park Avenue dự kiến được cấp giấy phép bán hàng trong quý IV/2026.

Trong đó, The Grand Manhattan đang được xây dựng, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026 và bàn giao từ quý I/2027. Còn dự án The Park Avenue dự kiến hoàn thành vào quý II/2028, trong khi Tropic Tower đặt mục tiêu hoàn thành vào quý IV/2027.

Tại Aqua City, một số phân khu như Aqua Waterfront City và Aqua City dự kiến hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong quý IV/2026. Dự án đã được cấp một phần giấy phép bán hàng và dự kiến có thể bán trở lại từ cuối năm nay.

Theo cập nhật của Novaland, các phân khu Aqua Waterfront City, Aqua Riverside City và Aqua City đã hoàn thiện 2.130 căn, trong đó bàn giao 1.282 căn. Riêng quý IV/2026, NVL dự kiến bàn giao thêm khoảng 211 căn và trong năm 2027 bàn giao khoảng 2.167 căn.

Đối với các phân khu Aqua Marina City và Phoenix Island, thời điểm hoàn thành toàn khu dự kiến lần lượt vào cuối năm 2028 và đầu năm 2029.

Tại NovaWorld Hồ Tràm, doanh nghiệp đã hoàn thiện 806 căn và bàn giao 553 căn. Hai phân khu Bình Châu Onsen và Long Island dự kiến hoàn thành lần lượt vào quý IV/2029 và quý II/2030.

Trong khi đó, NovaWorld Phan Thiết đã hoàn thiện 1.874 căn, bàn giao 1.505 căn và dự kiến hoàn thành toàn khu vào quý IV/2032.

Tiến độ bàn giao cụm dự án trung tâm TP.HCM và Aqua City.

Cùng với việc đẩy mạnh triển khai và bàn giao các dự án, Novaland cũng công bố kế hoạch ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ danh mục dự án đang phát triển trong giai đoạn 2026–2030.

Theo đó, tập đoàn kỳ vọng tổng doanh thu dự án lũy kế đạt 516.829 tỷ đồng, trong khi tổng lợi nhuận dự án dự kiến đạt 188.313 tỷ đồng.

Lộ trình kinh doanh cho thấy doanh thu và lợi nhuận dự kiến tăng mạnh qua từng năm, đặc biệt trong giai đoạn 2028–2029.

Cụ thể, năm 2026, Novaland dự kiến ghi nhận 12.277 tỷ đồng doanh thu dự án và 3.945 tỷ đồng lợi nhuận. Cụm dự án Trung tâm TP.HCM tiếp tục là động lực chủ yếu, đóng góp khoảng 8.013 tỷ đồng doanh thu và 3.122 tỷ đồng lợi nhuận.

NVL đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận các các dự án trong giai đoạn 2026 – 2030.

Sang năm 2027, doanh thu dự án dự kiến tăng lên 49.730 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 17.516 tỷ đồng. Hai động lực chính được kỳ vọng đến từ Trung tâm TP.HCM với 23.575 tỷ đồng doanh thu và Aqua City với 23.418 tỷ đồng.

Giai đoạn 2028–2029 được xem là thời kỳ tăng trưởng mạnh nhất trong kế hoạch của NVL. Theo kế hoạch, năm 2028, doanh thu dự kiến đạt 118.659 tỷ đồng, lợi nhuận 38.885 tỷ đồng. Sang năm 2029, các chỉ tiêu này lần lượt tăng lên 205.241 tỷ đồng và 79.073 tỷ đồng, mức cao nhất trong cả giai đoạn. Đến năm 2030, doanh thu dự kiến duy trì ở mức 130.922 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 48.893 tỷ đồng.

Xét theo từng dự án, NovaWorld Phan Thiết và Aqua City là hai đại dự án đóng góp lớn nhất vào doanh thu dự kiến của tập đoàn trong 5 năm tới.

Trong đó, NovaWorld Phan Thiết được kỳ vọng mang về 221.540 tỷ đồng doanh thu và 73.346 tỷ đồng lợi nhuận, với phần lớn kết quả tập trung trong giai đoạn 2029–2030.

Aqua City dự kiến đóng góp 218.988 tỷ đồng doanh thu và 88.071 tỷ đồng lợi nhuận. Đáng chú ý, đây là dự án có mức lợi nhuận dự kiến cao nhất trong danh mục, với dòng doanh thu và lợi nhuận chủ yếu được ghi nhận trong giai đoạn 2028–2029.

Trong khi đó, cụm dự án Trung tâm TP.HCM dự kiến đóng góp 48.042 tỷ đồng doanh thu và 14.728 tỷ đồng lợi nhuận trong giai đoạn 2026–2028, trước khi kết thúc chu kỳ ghi nhận vào năm 2029.

NovaWorld Hồ Tràm được kỳ vọng mang về 28.259 tỷ đồng doanh thu và 12.168 tỷ đồng lợi nhuận, với đóng góp tương đối đều đặn trong suốt giai đoạn 2026–2030.