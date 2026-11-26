Theo bản tin nhà đầu tư tháng 11/2026 vừa được Tập đoàn Novaland (HoSE: NVL) công bố, doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực triển khai các dự án bất động sản tại khu vực trung tâm TP.HCM, đô thị vệ tinh và bất động sản du lịch.

Lũy kế đến ngày 31/10/2026, các dự án do Novaland làm chủ đầu tư hoặc đơn vị phát triển đã ghi nhận 342 căn bán mới, bàn giao 1.518 căn và cấp 1.502 sổ hồng cho khách hàng.

Trong kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2026-2030, Novaland đặt mục tiêu doanh thu từ các dự án đạt hơn 517.000 tỷ đồng, lợi nhuận mục tiêu hơn 187.000 tỷ đồng.

Đối với nhóm bất động sản đô thị tại trung tâm TP.HCM, Novaland đang đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án The Grand Manhattan, Victoria Village, Tropic Riverside và The Park Avenue.

Đối với The Grand Manhattan, đến tháng 10/2026, khối lượng hoàn thiện công trình đạt 95%, hệ thống cơ điện đạt 85%. Các hạng mục bổ sung tầng hầm hoàn thành 98%, trong khi công viên nội khu và hồ bơi tại tầng 7 đạt khoảng 70%. Dự án dự kiến hoàn thành xây dựng trong quý IV/2026 và bắt đầu bàn giao từ quý I/2027.

Trong khi đó, Victoria Village đã bàn giao 988 căn hộ tại 4 tòa tháp tính đến cuối tháng 10. Hệ thống tiện ích nội khu cũng đã được đưa vào vận hành, phục vụ cư dân; doanh nghiệp đang triển khai thủ tục cấp sổ hồng cho các căn hộ.

Tại Tropic Riverside, phân khu cao tầng Tropic Tower đang được đẩy mạnh thi công phần ngầm. Hệ thống chắn đất đã hoàn thành 90% khối lượng, tạo điều kiện để các nhà thầu triển khai những hạng mục tiếp theo.

Với The Park Avenue, công trường trong tháng 10 tập trung thi công kết cấu khối đế tại tầng 2 và tầng 3, đồng thời xây tường và lắp đặt hệ thống cơ điện tại khu nhà mẫu. Dự án đã khai trương nhà mẫu, bắt đầu đón khách hàng tham quan và trải nghiệm.

Đáng chú ý, tại khu đô thị vệ tinh Aqua City, NVL đang huy động hơn 4.000 kỹ sư và công nhân làm việc trên công trường nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các phân khu. Đây là một trong những dự án được doanh nghiệp tập trung nguồn lực trong giai đoạn hiện nay.

Tại đảo Phượng Hoàng, phân khu Phoenix South đang triển khai thi công móng, kết cấu và hạ tầng, trong đó nền đường đá lớp 2 đạt 80%. Ở Phoenix North, các nhà thầu tiếp tục ép cọc, thi công móng và triển khai hệ thống cơ điện.

Đối với River Park 1, hoạt động xây dựng nhà ở, hạ tầng và clubhouse đang được thực hiện, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn cuối năm 2026 đến năm 2027. River Park 2 đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng và nhà ở, với kế hoạch bắt đầu bàn giao từ tháng 12/2026.

Tại hai phân khu Ever Green 1 và 2, chủ đầu tư đang bàn giao shophouse, hoàn thiện các sản phẩm nhà thấp tầng và dự kiến bàn giao trong quý I/2027. Song song với hoạt động xây dựng, Aqua City đã chính thức mở bán trở lại vào ngày 31/10, thu hút hơn 1.000 khách hàng đến tham quan các phân khu và trải nghiệm tiện ích.

Ngày 7/11, dự án tiếp tục đón hơn 500 cổ đông, nhà đầu tư và đối tác đến cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2026 của NVL, đồng thời khảo sát tiến độ xây dựng thực tế tại các phân khu.

Đối với nhóm bất động sản du lịch, Novaland đang triển khai nhiều hạng mục tại hai tổ hợp NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram.

Tại NovaWorld Phan Thiet, công trình khách sạn Novotel Phan Thiet đã hoàn thành 95% kết cấu, hiện bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất và đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2027.

Phân khu Royal Mansion tiếp tục được hoàn thiện, dự kiến bàn giao và vận hành trong quý II/2027. Trong khi đó, tại phân khu VIP Golf Villa, căn biệt thự đầu tiên đã hoàn thành, các căn tiếp theo đang được triển khai nội thất, dự kiến vận hành vào cuối năm 2026.

Bên cạnh hoạt động xây dựng, tổ hợp này tiếp tục phát huy hệ thống tiện ích đã hình thành. Ngày 19/11, tại NovaWorld Phan Thiet đã diễn ra lễ công bố Vietnam Legends Tour 2026. Giải đấu quy tụ khoảng 66 golfer quốc tế, tranh tài từ ngày 20-22/11 tại sân Ocean thuộc NovaWorld Phan Thiet Golf Club.

Đối với NovaWorld Ho Tram, trong tháng 10/2026, khu vực Hồ Tràm ghi nhận gần 10.000 lượt khách tham quan, lưu trú.

Về hạ tầng kết nối khu vực, Novaland cho biết dự án đường 991 có vốn đầu tư hơn 8.330 tỷ đồng đang trong giai đoạn chuẩn bị giải phóng mặt bằng. Công trình được kỳ vọng tăng cường khả năng kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các trục giao thông hướng về Hồ Tràm, tạo thêm điều kiện phát triển cho bất động sản du lịch tại khu vực.