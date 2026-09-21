Novaland huy động 8.000 tỷ đồng để thanh toán nợ

Tập đoàn này cho biết, số tiền trên được sử dụng thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả quá hạn của công ty và các công ty con gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và Công ty Trách nhiệm hữu hạn No Va Thảo Điền thông qua hình thức góp vốn vào công ty con.

Novaland huy động 8.000 tỷ đồng để trả nợ. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ 8/10 - 29/10.

Novaland cho biết, cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 3:1. Theo đó, tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua và cứ 3 quyền mua được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ 8/10 - 29/10. Quyền mua được phép chuyển nhượng trong khoảng thời gian từ 08/10 - 26/10.

Trước đợt phát hành, Novaland có vốn điều lệ hơn 24.020 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ Novaland có thể tăng lên hơn 32.027 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, Novaland ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.096 tỷ đồng, tăng 38%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.772 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 666 tỷ đồng của cùng kỳ 2025.

Năm 2026, Novaland đặt mục tiêu doanh thu 22.715 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.852 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 22% kế hoạch doanh thu và gần 96% mục tiêu lợi nhuận cả năm.