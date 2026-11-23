Theo thông tin cập nhật, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) đã điều chỉnh giảm doanh thu dự kiến năm 2027 của bốn cụm dự án từ 221.046 tỷ đồng xuống còn 49.730 tỷ đồng, tương ứng giảm 171.316 tỷ đồng, tương đương 77,5%.

Novaland điều chỉnh giảm 77,5% doanh thu dự kiến năm 2027 tại bốn cụm dự án.

Bốn cụm dự án gồm trung tâm TP.HCM, Aqua City, NovaWorld Hồ Tràm và NovaWorld Phan Thiết. Trong đó, Aqua City ghi nhận mức điều chỉnh lớn nhất. Doanh thu dự kiến năm 2027 tại dự án này giảm từ 154.751 tỷ đồng xuống còn 23.418 tỷ đồng. Số sản phẩm dự kiến bàn giao cũng giảm từ 7.596 xuống 2.167 sản phẩm.

Tại NovaWorld Hồ Tràm, doanh thu dự kiến giảm còn 940 tỷ đồng, với số sản phẩm bàn giao giảm từ 2.252 xuống 80. NovaWorld Phan Thiết dự kiến ghi nhận 1.796 tỷ đồng. Ngược lại, cụm dự án trung tâm TP.HCM được điều chỉnh tăng doanh thu dự kiến từ 11.260 tỷ đồng lên 23.575 tỷ đồng.

Novaland chuyển thời điểm ghi nhận doanh thu cao điểm sang năm 2029, với dự kiến đạt 205.241 tỷ đồng. Doanh thu năm 2030 cũng được điều chỉnh tăng từ 40.835 tỷ đồng lên 130.922 tỷ đồng.

Việc thay đổi kế hoạch cho thấy tiến độ ghi nhận doanh thu tại các dự án đang được phân bổ lại trong những năm tới. Đối với doanh nghiệp bất động sản, thời điểm bàn giao sản phẩm có ý nghĩa quan trọng bởi đây là cơ sở ghi nhận doanh thu, lợi nhuận và tạo dòng tiền phục vụ hoạt động kinh doanh.

Trước đó, Novaland cũng đã điều chỉnh giảm dự báo doanh thu năm 2026 của bốn cụm dự án xuống còn 12.277 tỷ đồng, thấp hơn 33.526 tỷ đồng so với kế hoạch hồi tháng 2.

Trong khi đó, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 ghi nhận doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đạt 10.216 tỷ đồng, tăng 89,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu thực hiện tại bốn cụm dự án đến cuối tháng 9 mới đạt 9.922 tỷ đồng, tương đương 21,7% dự báo đầu năm.

Song song với việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu, Novaland tiếp tục gia hạn thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Theo thông báo ngày 20/11, thời hạn chuyển nhượng quyền mua được kéo dài từ ngày 23/11 sang 23/12/2026. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu cũng được lùi từ ngày 26/11 sang 28/12/2026.

Đây là lần thứ hai doanh nghiệp điều chỉnh thời gian thực hiện đợt phát hành. So với kế hoạch ban đầu, thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu đã được kéo dài thêm 60 ngày.

Novaland dự kiến chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, qua đó doanh nghiệp kỳ vọng huy động tối đa gần 8.007 tỷ đồng.

Nguồn vốn thu được dự kiến được sử dụng chủ yếu để xử lý nghĩa vụ nợ. Trong đó, hơn 5.953 tỷ đồng dành để thanh toán nợ gốc của 13 mã trái phiếu do Novaland phát hành. Khoảng 916 tỷ đồng được góp vào Nova Saigon Royal và hơn 1.137 tỷ đồng góp vào No Va Thảo Điền nhằm phục vụ thanh toán các nghĩa vụ nợ tại hai công ty con.

Một động thái khác trong quá trình tái cơ cấu tài chính là Novaland đã hoàn tất chuyển đổi 16 trái phiếu quốc tế với tổng giá trị hơn 3,78 triệu USD, tương đương gần 94,5 tỷ đồng, thành gần 2,78 triệu cổ phiếu NVL. Giá chuyển đổi là 34.000 đồng/cp.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tại ngày 30/9, tổng dư nợ vay của Novaland đạt khoảng 72.413 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu khoảng 22.069 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn khoảng 14.975 tỷ đồng nợ gốc vay và trái phiếu quá hạn thanh toán, cùng 5.241 tỷ đồng lãi vay quá hạn. Dòng tiền kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm âm hơn 5.364 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy nhu cầu bổ sung nguồn lực tài chính vẫn là vấn đề đáng chú ý đối với Novaland. Trong khi kế hoạch doanh thu tại nhiều dự án được lùi lại, doanh nghiệp vẫn phải xử lý các nghĩa vụ nợ và duy trì nguồn vốn cho hoạt động triển khai dự án.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL chịu áp lực bán lớn và giảm liên tiếp từ vùng giá 10.400 – 10.450 đồng hồi đầu tháng 11 xuống dưới mệnh giá vào phiên 20/11. Đây là lần đầu tiên NVL đóng cửa dưới mức 10.000 đồng kể từ tháng 3/2026.

Khối lượng giao dịch bình quân 10 phiên đạt khoảng 9,4 triệu cổ phiếu/phiên, riêng phiên 20/11 bùng nổ lên hơn 21 triệu đơn vị. Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp hiện lùi về mức khoảng 31.788 – 31.981 tỷ đồng.