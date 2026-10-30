Novaland ghi nhận doanh thu thuần hơn 10.215 tỷ đồng sau 9 tháng, Aqua City mở bán trở lại vào 31/10

Dự án Aqua City mở bán từ ngày 31/10/2026

Kết quả kinh doanh và tái cấu trúc tài chính

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần ghi nhận hơn 10.215 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 2.873 tỷ đồng, tương đương hơn 155% kế hoạch lợi nhuận năm. Cùng với kết quả tài chính ghi nhận trong kỳ, Novaland tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc, hoàn thiện pháp lý và triển khai kinh doanh tại các dự án trọng điểm, trong đó Aqua City mở bán từ ngày 31/10/2026.

Trong Quý 3/2026, doanh thu thuần từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đạt hơn 5.038 tỷ đồng, ghi nhận từ việc bàn giao sản phẩm tại các dự án Aqua City, Victoria Village, Sunrise Riverside… Bên cạnh đó, doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ đạt hơn 82 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý 3/2026 đạt hơn 1.102 tỷ đồng, tăng 2.256 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có sự đóng góp đáng kể từ việc tăng lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại các dự án, hoạt động hợp tác đầu tư và từ biến động tỷ giá hối đoái. Tập đoàn tiếp tục triển khai các giải pháp tái cấu trúc tài chính, hướng đến củng cố nguồn lực, xử lý nghĩa vụ tài chính và thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản của Tập đoàn đạt gần 258.815 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho ghi nhận 157.246 tỷ đồng, trong đó quỹ đất và bất động sản đang xây dựng chiếm 94,5%, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng tồn kho khác.

Ngày 14/09/2026, Novaland được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu số 431/GCN-UBCK. Theo phương án chào bán, Tập đoàn dự kiến phát hành 800.689.324 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động gần 8.007 tỷ đồng nếu phân phối thành công toàn bộ, nhằm thực hiện các nghĩa vụ tài chính và hỗ trợ quá trình tái cấu trúc. Thời hạn chuyển nhượng quyền mua đến ngày 23/11/2026; đăng ký và nộp tiền đến ngày 26/11/2026.

Ngày 19/10/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn số 10392/UBCK-QLCB liên quan đến báo cáo kết quả chuyển đổi 10 trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành 1.737.080 cổ phiếu cho BNP Paribas Financial Markets, với giá chuyển đổi 34.000 đồng/cổ phiếu.

Đẩy nhanh bàn giao, khôi phục hoạt động kinh doanh tại các dự án trọng điểm

Trong 9 tháng đầu năm, các dự án do Novaland làm chủ đầu tư hoặc đơn vị phát triển đã bàn giao 1.318 sản phẩm và cấp 1.387 sổ hồng. Tập đoàn tiếp tục tập trung nguồn lực để hoàn thiện pháp lý, đẩy nhanh thi công và bàn giao, từng bước thực hiện các cam kết với khách hàng.

Đối với bất động sản đô thị trung tâm TP.HCM, Victoria Village tiếp tục đẩy mạnh bàn giao sau khi đón những cư dân đầu tiên từ cuối tháng 06/2026. Tính đến cuối tháng 09, dự án đã bàn giao hơn 920 căn hộ; các hạng mục tiện ích và vận hành trọng yếu phục vụ cư dân đã được hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Tại The Grand Manhattan và The Park Avenue, Tập đoàn tiếp tục thúc đẩy thi công, hoàn thiện các hạng mục theo kế hoạch của từng dự án; riêng The Grand Manhattan hướng đến bàn giao trong Quý 4/2026.

Các dự án trọng điểm đang được thúc đẩy thi công, hoàn thiện các hạng mục.

Tại Aqua City, tiếp nối cột mốc bàn giao những sổ hồng đầu tiên vào tháng 07/2026, dự án đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán và chính thức mở bán trở lại từ ngày 31/10/2026. Đây là bước chuyển từ tháo gỡ vướng mắc sang đẩy mạnh kinh doanh và khai thác giá trị dự án. Hoạt động bán hàng, thu tiền và bàn giao được kỳ vọng tạo nguồn thu hàng trăm nghìn tỷ đồng trong những năm tới, góp phần củng cố nền tảng tài chính và tạo dư địa tăng trưởng cho Novaland.

Đối với bất động sản du lịch, tại NovaWorld Phan Thiet, khách sạn Novotel Phan Thiet đang được hoàn thiện, hướng đến vận hành trong Quý 1/2027; công trình chăm sóc sức khỏe quy mô 5.400m² cũng đang được triển khai. Tại NovaWorld Ho Tram, Happy Beach Villas tiếp tục đón cư dân mới, trong khi các hoạt động vui chơi, giải trí tại NovaDreams Ho Tram góp phần gia tăng sức hút du lịch và sức sống cho dự án.

Song song với hoạt động kinh doanh, Novaland tiếp tục tăng cường đối thoại, cung cấp thông tin minh bạch và kịp thời đến cộng đồng đầu tư thông qua các buổi gặp gỡ nhà đầu tư và chương trình tham quan thực tế dự án. Tiếp nối chương trình tham quan The Grand Manhattan trong tháng 07 và 08, ngày 07/11/2026, Tập đoàn dự kiến tổ chức Chương trình Gặp mặt Nhà đầu tư NVL: Cập nhật Kết quả Kinh doanh Quý 3/2026 & Tham quan Dự án Aqua City. Thông qua trao đổi trực tiếp với đại diện Tập đoàn và trải nghiệm thực tế tại dự án, Cổ đông và Nhà đầu tư sẽ có thêm thông tin để đánh giá khách quan những chuyển biến trong hoạt động của Tập đoàn, tiến độ xây dựng và tiềm năng phát triển của dự án.

Về Tập đoàn Novaland

Novaland là Tập đoàn đầu tư và phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam. Novaland hiện phát triển 03 mảng sản phẩm chủ lực, gồm: Bất động sản Đô thị, Bất động sản Du lịch và Bất động sản Công nghiệp.

Trải qua hành trình 34 năm hình thành và phát triển, Novaland đang sở hữu danh mục hơn 50 dự án bất động sản và ghi dấu ấn với những công trình và sản phẩm dẫn đầu xu hướng, tác động tích cực đến quá trình phát triển đô thị và phát triển du lịch tại các tỉnh thành phía Nam và Nam Trung Bộ; đồng thời đóng góp lớn cho việc gia tăng giá trị kinh tế và an sinh xã hội tại các địa phương.