Novaland dùng gần 440 tỷ đồng từ đợt phát hành ESOP để thanh toán nợ vay

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) vừa công bố báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025.

Theo đó, ngày 9/10/2025, Novaland đã phát hành hơn 48,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về gần 488 tỷ đồng.

Novaland cho biết số tiền thu được từ đợt phát hành không được sử dụng để đầu tư vào các dự án mà nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và vốn lưu động.

Cụ thể, doanh nghiệp đã sử dụng gần 439 tỷ đồng để thanh toán các khoản vay của bên liên quan, bao gồm cả nợ gốc và lãi vay, chiếm khoảng 90% tổng số tiền huy động. Ngoài ra, khoảng 23 tỷ đồng được dùng để thanh toán tiền lương và các khoản phải trả người lao động. Số tiền chưa sử dụng còn hơn 26 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, ngày 6/10, Novaland đã phát đi thông tin phản hồi về một số nội dung liên quan đến tình hình hoạt động của tập đoàn được đăng tải và lan truyền trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội cùng các kênh truyền thông.

Theo Novaland, thời gian gần đây xuất hiện những thông tin khẳng định hoặc suy diễn rằng tập đoàn "phá sản", "mất khả năng hoạt động" hoặc đang trong tình trạng tương tự. Doanh nghiệp khẳng định các thông tin này "không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý và hoạt động thực tế của Novaland".

Doanh nghiệp cho biết đang tập trung triển khai các giải pháp tái cấu trúc, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh và thực hiện các cam kết với khách hàng, đối tác cùng các bên liên quan.

Đồng thời, tập đoàn đề nghị các tổ chức, cá nhân rà soát, gỡ bỏ, điều chỉnh hoặc đính chính những nội dung chưa được kiểm chứng, thiếu căn cứ hoặc không phản ánh chính xác tình trạng thực tế của doanh nghiệp.

Novaland cho biết sẽ tiếp tục cung cấp thông tin đến cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác và các bên liên quan thông qua các kênh chính thức và cũng bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định pháp luật nếu những thông tin sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng tiếp tục được đăng tải, phát tán, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập đoàn cùng các bên liên quan.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL tăng hết biên độ trong phiên 9/10, đóng cửa tại 10.950 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa Novaland lên khoảng 35.070 tỷ đồng. Đây cũng là phiên tăng trở lại của mã này sau ba phiên giảm liên tiếp. Thanh khoản NVL trong phiên đạt hơn 73 triệu cổ phiếu, mức cao nhất kể từ cuối tháng 9.

Diễn biến giá cổ phiếu NVL trong vòng một năm trở lại đây. (Nguồn: TradingView).