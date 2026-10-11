CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) vừa công bố báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025.

Theo báo cáo, Novaland phát hành hơn 48,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về gần 488 tỷ đồng. Nguồn tiền này được sử dụng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và vốn lưu động, không dành cho đầu tư vào các dự án.

Cụ thể, doanh nghiệp đã chi gần 439 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc và lãi vay của bên liên quan, tương đương khoảng 90% tổng số tiền thu được. Khoảng 23 tỷ đồng được sử dụng để thanh toán tiền lương và các khoản phải trả người lao động. Số tiền còn lại chưa sử dụng là hơn 26 tỷ đồng.

Novaland dùng 90% tiền thu từ ESOP để trả nợ bên liên quan (Ảnh: Novaland).

Trước đó, ngày 6/10, Novaland phát đi thông tin phản hồi về một số nội dung liên quan đến tình hình hoạt động của tập đoàn được đăng tải trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các kênh truyền thông.

Theo doanh nghiệp, gần đây xuất hiện thông tin cho rằng tập đoàn đã "phá sản", "mất khả năng hoạt động" hoặc rơi vào tình trạng tương tự. Novaland cho rằng những thông tin này không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý và hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Tập đoàn cho biết đang triển khai các giải pháp tái cấu trúc, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh và thực hiện các cam kết với khách hàng, đối tác cùng các bên liên quan. Đồng thời, doanh nghiệp đề nghị các tổ chức, cá nhân rà soát, gỡ bỏ hoặc đính chính những nội dung chưa được kiểm chứng, thiếu căn cứ.

Novaland cũng cho biết sẽ tiếp tục cung cấp thông tin qua các kênh chính thức và bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp theo quy định pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tập đoàn và các bên liên quan.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL tăng hết biên độ trong phiên 9/10, đóng cửa tại 10.950 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của Novaland theo đó đạt khoảng 35.070 tỷ đồng. Đây là phiên tăng trở lại của cổ phiếu này sau 3 phiên giảm liên tiếp. Thanh khoản đạt hơn 73 triệu cổ phiếu, mức cao nhất kể từ cuối tháng 9.

Trong một diễn biến liên quan, CTCP Diamond Properties ngày 9/10 báo cáo đã bán 2,58 triệu cổ phiếu NVL trong phiên 6/10 theo phương thức thỏa thuận. So với kế hoạch bán 2,7 triệu cổ phiếu, doanh nghiệp thực hiện khoảng 95,6% khối lượng đăng ký, còn lại 120.000 cổ phiếu chưa bán do thay đổi kế hoạch.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu NVL do Diamond Properties nắm giữ giảm từ hơn 181 triệu xuống hơn 178,4 triệu đơn vị, tương ứng tỉ lệ sở hữu giảm từ 7,536% xuống 7,429%.

Diamond Properties có liên hệ với gia đình ông Bùi Thành Nhơn - nhà sáng lập Novaland. Theo các thông tin công bố trước đây, bà Cao Thị Ngọc Sương - vợ ông Nhơn giữ chức Chủ tịch HĐQT Diamond Properties. Doanh nghiệp này cũng từng tham gia các giao dịch tài chính liên quan đến Novaland.

Theo thông tin về phương án hoán đổi nợ năm 2025, khoản Novaland phải trả Diamond Properties gần 112 tỷ đồng phát sinh liên quan đến việc bán giải chấp cổ phiếu của bên bảo đảm.

Đến đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cuối năm 2025, Diamond Properties nhận gần 7,1 triệu cổ phiếu NVL, tương ứng khoản nợ được chuyển đổi khoảng 112 tỷ đồng. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm.