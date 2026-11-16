Novaland đổi trái phiếu lấy cổ phiếu giữa áp lực nợ đáo hạn

Theo Nghị quyết số 46/2026/NQ.HĐQT-NVLG ngày 16/11/2026, HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông theo yêu cầu của trái chủ.

Cụ thể, Novaland dự kiến phát hành 2.779.328 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, để chuyển đổi 16 trái phiếu với tổng giá trị 3,79 triệu USD, tương đương khoảng 94,5 tỷ đồng. Trái chủ là quỹ OCLANER FUNDS SICAV – Oclaner Asian Bond Fund, có địa chỉ tại Singapore.

Giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, với tỷ giá cố định 24.960 đồng/USD. Mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 173.708 cổ phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện chuyển đổi là ngày 16/11/2026.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Novaland dự kiến tăng thêm gần 27,8 tỷ đồng. Việc chuyển đổi giúp doanh nghiệp xử lý một phần nghĩa vụ trái phiếu thông qua phát hành cổ phiếu thay vì thanh toán bằng tiền mặt, đồng thời làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Động thái chuyển đổi trái phiếu diễn ra khi tình hình nghĩa vụ nợ của Novaland vẫn là vấn đề đáng chú ý.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tại ngày 30/9, tổng dư nợ gốc của một số khoản vay và trái phiếu đã đến hạn thanh toán của tập đoàn lên tới 14.975 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết đang đàm phán với các chủ nợ, trái chủ về việc gia hạn thời hạn trả nợ, xử lý tài sản và/hoặc thanh toán bằng tài sản khác. Trong số này, các chủ nợ, trái chủ đã đồng ý gia hạn một phần nghĩa vụ với giá trị 2.884 tỷ đồng.

Như vậy, việc gia hạn mới được ghi nhận đối với một phần khoản nợ đã đến hạn. Novaland vẫn đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan để xử lý những nghĩa vụ còn lại.

Tại thời điểm cuối quý III, tổng dư nợ vay của Novaland ở mức khoảng 72.413 tỷ đồng, gồm 29.750 tỷ đồng vay ngắn hạn và 42.663 tỷ đồng vay dài hạn. Tổng nợ phải trả đạt hơn 192.485 tỷ đồng.

Áp lực nghĩa vụ nợ cũng đặt trong bối cảnh dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục âm. Trong 9 tháng đầu năm 2026, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Novaland âm khoảng 5.364 tỷ đồng. Lượng tiền và các khoản tương đương tiền tại ngày 30/9 ở mức gần 3.752 tỷ đồng.

Dù vậy, về phía doanh nghiệp, ban lãnh đạo Novaland đánh giá tập đoàn sẽ có đủ nguồn lực tài chính để thực hiện các nghĩa vụ nợ trong tương lai.