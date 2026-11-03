Novaland đẩy mạnh bán hàng, bàn giao sản phẩm để bổ sung nguồn lực tài chính

Novaland đang đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và bàn giao sản phẩm tại các dự án trọng điểm, đặc biệt là Aqua City, nhằm cải thiện dòng tiền và bổ sung nguồn lực tài chính

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL), ngày 7/11/2026, doanh nghiệp dự kiến tổ chức chương trình gặp mặt nhà đầu tư nhằm cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2026, tình hình tài chính và tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, kết hợp tham quan thực tế dự án Aqua City.

Chương trình tiếp nối các hoạt động gặp gỡ, tham quan dự án The Grand Manhattan trong tháng 7 và 8/2026, nhằm tăng cường đối thoại, cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, tiến độ pháp lý và kế hoạch phát triển của Tập đoàn.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2026, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 5.120 tỷ đồng, tăng hơn 204% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 1.102 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 10.215 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 2.873 tỷ đồng, tương đương hơn 155% kế hoạch lợi nhuận năm 2026.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, Novaland dự kiến cập nhật tiến độ tháo gỡ vướng mắc pháp lý, xây dựng và bàn giao sản phẩm tại các dự án trọng điểm. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ trao đổi với cổ đông, nhà đầu tư về triển vọng thị trường bất động sản và định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Đáng chú ý, chương trình diễn ra sau khi dự án Aqua City chính thức mở bán trở lại từ ngày 31/10/2026, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn tập trung tháo gỡ khó khăn sang thúc đẩy hoạt động kinh doanh và khai thác giá trị dự án.

Theo Novaland, việc khôi phục hoạt động bán hàng tại Aqua City được kỳ vọng đẩy nhanh tiến độ thu tiền, bàn giao sản phẩm, qua đó góp phần cải thiện dòng tiền và bổ sung nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động của Tập đoàn.

Hiện các hạng mục nhà ở, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan tại Aqua City đang được triển khai ở nhiều phân khu, gồm Đảo Phượng Hoàng, River Park và Ever Green. Một số khu vực đã bàn giao cùng hệ thống tiện ích hiện hữu đang từng bước hình thành không gian sống và cộng đồng cư dân.

Trong khuôn khổ chương trình, cổ đông và nhà đầu tư sẽ trực tiếp tham quan Aqua City, tìm hiểu tiến độ xây dựng, hạ tầng, cảnh quan và các tiện ích đã đưa vào sử dụng.

Thông qua việc kết hợp công bố thông tin kinh doanh với tham quan thực tế dự án, Novaland hướng đến tăng cường tính minh bạch, giúp cổ đông và nhà đầu tư có thêm cơ sở đánh giá tình hình tài chính, tiến độ triển khai dự án và triển vọng hoạt động của doanh nghiệp.