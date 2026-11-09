Novaland đặt cược 20 tỷ USD doanh thu vào 2 dự án

Novaland vừa đặt ra một kế hoạch đầy tham vọng. Theo chiến lược kinh doanh giai đoạn 2026-2030 được công bố trong cuộc gặp mặt với các nhà đầu tư tổ chức mới đây tại Đồng Nai, tập đoàn đặt mục tiêu tổng doanh thu từ các dự án đạt 516.829 tỷ đồng và lợi nhuận 188.313 tỷ đồng. Phần lớn doanh thu được kỳ vọng ghi nhận trong hai năm cuối giai đoạn, với 118.659 tỷ đồng vào năm 2028 và tăng vọt lên 205.241 tỷ đồng vào năm 2029.

Mục tiêu này được đặt ra khi bức tranh tài chính của doanh nghiệp đã có chuyển biến tích cực. Báo cáo chín tháng đầu năm 2026 ghi nhận doanh thu thuần 10.216 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2.874 tỷ đồng, vượt 55% mục tiêu lợi nhuận cả năm là 1.852 tỷ đồng.

Riêng quý III, doanh thu thuần đạt 5.120 tỷ đồng, tăng 204% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý này là 1.102 tỷ đồng, đảo chiều mạnh so với khoản lỗ 1.153 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Một góc đô thị Aqua City quy mô 1.000ha với lợi thế 32km đường sông bao bọc. Ảnh: DN

Hai dự án đóng góp nguồn thu chính

Theo kế hoạch, hai dự án được kỳ vọng đóng góp lớn nhất là Aqua City và NovaWorld Phan Thiet, với doanh thu dự phóng cả giai đoạn lần lượt đạt 218.988 tỷ đồng và 221.540 tỷ đồng. Riêng năm 2029, doanh thu từ hai dự án này được kỳ vọng lên gần 196.000 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hân, Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư của Novaland, xác định Aqua City là động lực đóng góp lớn nhất vào kết quả kinh doanh giai đoạn 2027-2028. Doanh nghiệp đặt mục tiêu bàn giao lũy kế hơn 9.000 sản phẩm tại đây đến năm 2028, đồng thời đưa hệ thống tiện ích vào vận hành. Trong giai đoạn 2027-2029, mục tiêu bàn giao lũy kế tại Aqua City là hơn 11.800 sản phẩm.

Kịch bản tăng trưởng này đặt nhiều kỳ vọng vào hạ tầng giao thông khu vực. Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026, cùng các tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu và những dự án kết nối như cầu Cát Lái, đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh.

Gỡ vướng mắc pháp lý: điều kiện để mở lại bán hàng

Tháo gỡ vướng mắc pháp lý tại các dự án lớn là một trong những bước tiến quan trọng của quá trình tái cấu trúc. Đây được xem là điều kiện để doanh nghiệp mở lại hoạt động bán hàng, đẩy nhanh bàn giao và tạo nguồn thu mới.

Tại TP.HCM, The Grand Manhattan và The Park Avenue, hai dự án từng vướng mắc kéo dài, dự kiến được cấp giấy phép bán hàng trong quý IV/2026.

Ở Aqua City (Đồng Nai), các phân khu như Aqua Waterfront City, Aqua Riverside City và Aqua City đang tiến gần hơn đến cột mốc hoàn thiện pháp lý. Việc điều chỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật dự kiến hoàn tất trong quý IV/2026, tạo cơ sở cấp giấy phép bán hàng vào cuối năm nay và quý I/2027.

Phân khu Phoenix Island dự kiến hoàn tất thủ tục cấp phép trong quý I/2027. Đến cuối tháng 10/2026, dự án đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán. Sự kiện “Trải nghiệm giá trị thực” ngày 31/10 thu hút gần 1.000 khách hàng.

Dự án đang chuyển dần từ giai đoạn tháo gỡ vướng mắc sang triển khai bán hàng và hoàn thiện đô thị. Hơn 4.000 công nhân, kỹ sư cùng hàng trăm nhà thầu làm việc luân phiên ba ca tại các phân khu River Park, Ever Green, Sun Harbor và đảo Phượng Hoàng.

Hơn 1.300 căn nhà phố, biệt thự đã được bàn giao và một bộ phận cư dân đã chuyển về sinh sống. Các tiện ích như trung tâm thể thao, khu vui chơi, mua sắm và dịch vụ ẩm thực đang lần lượt được đưa vào vận hành.

Bà Hân cho biết các định chế tài chính và đối tác nhà thầu trong nước, quốc tế tiếp tục đồng hành cùng dự án. Với quy mô hơn 1.000ha, được bao quanh bởi khoảng 32km đường sông tự nhiên, Aqua City được quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái, trong đó khoảng 70% diện tích dành cho cây xanh, hạ tầng và tiện ích. Theo chủ đầu tư, thời gian di chuyển từ đây đến TP.HCM và sân bay quốc tế Long Thành khoảng 20 phút.

Bà Trương Lâm Minh Châu, một nhà đầu tư tại TP.HCM, nhận xét Aqua City hiện có nhiều chuyển biến so với giai đoạn trước, từ thi công ở nhiều phân khu đến số lượng cư dân về ở ngày càng tăng. Tuy nhiên, theo bà, dư địa phát triển dài hạn vẫn phụ thuộc vào việc chủ đầu tư duy trì tiến độ xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiện ích.

Với các dự án nghỉ dưỡng, Novaland đặt mục tiêu hoàn tất thông báo nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất nộp một lần tại Bình Châu Onsen, Long Island tại Hồ Tràm và NovaWorld Phan Thiet trong quý IV/2026.

Sự kiện “Trải nghiệm giá trị thực” thu hút gần 1.000 khách hàng tham dự. Ảnh: DN

Đóng góp doanh thu hiện tại: lệch về TP.HCM, nghỉ dưỡng chưa bắt nhịp

Thực tế chín tháng đầu năm 2026 cho thấy cực tăng trưởng đang lệch về trung tâm TP.HCM và Aqua City.

Cụm dự án trung tâm TP.HCM mang về 7.314 tỷ đồng doanh thu, chiếm 74% tổng doanh thu từ các dự án được thống kê. Lợi nhuận đạt 3.096 tỷ đồng, tương đương khoảng 85% tổng lợi nhuận của các cụm dự án. Số sản phẩm bàn giao tại khu vực này đạt 1.002 căn, tăng 259% so với cùng kỳ, giúp Novaland thu về 5.286 tỷ đồng, tăng 550%. Victoria Village đóng góp đáng kể với 920 căn hộ cao tầng bàn giao từ quý II/2026, bên cạnh nguồn thu từ Sunrise Riverside.

Aqua City xếp thứ hai với 1.976 tỷ đồng doanh thu, tăng 55% so với cùng kỳ, và 410 tỷ đồng lợi nhuận. Trong 9 tháng, dự án bàn giao 267 sản phẩm, tăng 22%, thu về 836 tỷ đồng.

Ngược lại, các dự án nghỉ dưỡng chưa bắt nhịp với đà phục hồi. NovaWorld Phan Thiet chỉ bàn giao 19 sản phẩm, giảm 88% so với cùng kỳ. Doanh thu còn 168 tỷ đồng, giảm 89%, và dự án ghi nhận khoản lỗ 2 tỷ đồng. Tại NovaWorld Ho Tram, doanh thu giảm 59% còn 463 tỷ đồng, số sản phẩm bàn giao giảm 56% xuống 31 căn.

Sự tương phản này cho thấy dòng tiền đang tập trung vào những sản phẩm đô thị có khả năng bàn giao và ghi nhận doanh thu, trong khi bất động sản nghỉ dưỡng vẫn đối mặt với sức cầu yếu và thời gian phục hồi kéo dài.

Hình ảnh thi công tại đảo Phượng Hoàng. Aqua City được tổng lực thi công hoàn thiện tại đồng loạt các phân khu với sự tham gia của hơn 4.000 công nhân, kỹ sư. Ảnh: DN.

Thách thức: biến giấy phép thành giao dịch, cân đối vốn và nợ

Có giấy phép bán hàng không có nghĩa là dòng tiền sẽ lập tức quay về. Khi thị trường phân hóa mạnh, tỷ lệ hấp thụ dự báo chỉ đạt khoảng 40-50%, người mua ngày càng cân nhắc kỹ và ưu tiên những sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực, vừa với khả năng tài chính. Áp lực lãi suất cho vay thả nổi ở mức 13-16%/năm càng khiến người mua thận trọng với những tài sản giá trị lớn, thời gian khai thác dài. Thay vì xuống tiền vào bất động sản nghỉ dưỡng để chờ tăng giá, dòng vốn có xu hướng ưu tiên nhà ở phục vụ nhu cầu thực hoặc tài sản có khả năng tạo dòng tiền ngay. Vì vậy, thách thức của Novaland không chỉ là hoàn tất thủ tục pháp lý mà còn là biến những dự án đủ điều kiện mở bán thành giao dịch thực sự.

Bài toán thứ hai là nguồn vốn. Đến ngày 30/9/2026, tổng dư nợ vay của tập đoàn đạt 61.890 tỷ đồng, giảm nhẹ hơn 1,3% so với đầu năm. Cơ cấu nợ dịch chuyển rõ rệt: dư nợ vay nước ngoài giảm 11,7% còn 19.841 tỷ đồng, nợ trái phiếu giảm hơn 10,9% xuống 9.100 tỷ đồng, còn vay từ ngân hàng và tổ chức tín dụng trong nước tăng hơn 9,7% lên 32.949 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Phương Thảo, Giám đốc Phòng thị trường vốn, cho biết tập đoàn xây dựng phương án xử lý riêng cho từng nhóm nợ và từng khoản vay. Với trái phiếu và các khoản vay nước ngoài, Novaland trực tiếp làm việc với trái chủ và các tổ chức tín dụng để thương lượng cách trả nợ phù hợp với điều khoản đã ký và khả năng tài chính của doanh nghiệp trong từng giai đoạn. Novaland đang tăng cường tiếp cận nguồn vốn trong nước, đồng thời thu hẹp dư nợ nước ngoài và trái phiếu thông qua trả nợ, thương lượng với chủ nợ và cơ cấu lại thời hạn thanh toán.

Nguồn vốn ngân hàng có ý nghĩa quan trọng với việc duy trì thi công và hoàn thiện dự án. Tổng hạn mức tín dụng dành cho hoạt động xây dựng đã được cấp và dự kiến cấp thêm là 34.316 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân 10.882 tỷ đồng và còn 23.434 tỷ đồng có thể tiếp tục sử dụng. Phần lớn hạn mức chưa giải ngân dồn vào hai dự án lớn: Aqua City được bố trí 14.345 tỷ đồng (khoảng 61%) và NovaWorld Phan Thiet 6.071 tỷ đồng (khoảng 26%). Nguồn vốn cho Aqua City được kỳ vọng giúp dự án đẩy nhanh xây dựng hạ tầng, hoàn thiện thủ tục pháp lý, tiến tới mở bán và bàn giao sản phẩm.

Cuối cùng là áp lực tiến độ. Để đạt mục tiêu doanh thu, Novaland phải vừa đẩy nhanh thi công, vừa bảo đảm bàn giao hơn 20.000 căn nhà trong hai năm 2028-2029. Cùng lúc, doanh nghiệp phải kiểm soát chi phí lãi vay và thu xếp nguồn tiền cho các nghĩa vụ nợ vẫn còn hiện hữu. Phía Novaland thừa nhận, đẩy nhanh thi công, bàn giao sản phẩm và sớm đưa các dự án vào khai thác để tạo doanh thu, dòng tiền thực mới là nền tảng giúp tập đoàn từng bước phục hồi và hướng đến tăng trưởng bền vững.