Novaland đang hồi sinh từ những chuyển động thực chất

Những tín hiệu tích cực dần xuất hiện

Theo sốliệu sơ bộ được Novaland công bố ngày 6/10, doanh thu thuần hợp nhất quýIII/2026 của doanh nghiệp ước đạt hơn 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn1.100 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần dự kiến vượt 10.000 tỷ đồng,trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.800 tỷ đồng.

Nếu đượcxác nhận trong báo cáo tài chính chính thức, kết quả này sẽ là một dấu mốc đángchú ý trong quá trình phục hồi của doanh nghiệp. Đáng quan tâm hơn, những consố tích cực xuất hiện cùng với sự chuyển động tại các dự án và nỗ lực tiếp tụcđưa sản phẩm đến tay khách hàng.

Từ đầunăm đến thời điểm công bố kết quả sơ bộ, Novaland cho biết đã bàn giao hơn1.000 sản phẩm, trong đó có hơn 800 căn hộ tại Victoria Village. Doanh nghiệpđồng thời ghi nhận hơn 1.250 giấy chứng nhận quyền sở hữu được cấp tại các dựán.

Việc hoànthiện sản phẩm, bàn giao nhà và thúc đẩy thủ tục cấp giấy chứng nhận giúpNovaland thực hiện cam kết với khách hàng, tạo điều kiện đẩy nhanh thu hồi côngnợ và khai thác hiệu quả hơn các dự án hiện hữu.

Aqua City mở thêm dư địa phục hồi

Trong bứctranh chung, Aqua City tiếp tục là một trong những dự án đáng chú ý đối vớitriển vọng của Novaland.

Ngày16/10, Novaland thông tin các thủ tục pháp lý trọng yếu tại các phân khu củaAqua City đã có bước tiến quan trọng, tạo cơ sở để dự án tiến tới ký hợp đồngmua bán và dự kiến mở bán trở lại từ ngày 31/10/2026. Trước đó, vào cuối tháng9, Đồng Nai đã phê duyệt giá đất cụ thể cho 8 phân khu thuộc dự án.

Dự án Aqua City tại Đồng Nai

Với quymô lớn, Aqua City không chỉ là một dự án đơn lẻ mà còn có vai trò đáng kể trongchiến lược phục hồi của Novaland. Tiến độ pháp lý được cải thiện có thể tạođiều kiện đẩy nhanh xây dựng, bàn giao sản phẩm và tiếp cận khách hàng, qua đómở thêm cơ hội cải thiện doanh thu và dòng tiền trong các giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnhAqua City, các dự án đang được triển khai và bàn giao cũng góp phần tạo nềntảng cho hoạt động kinh doanh. Tại TP.HCM, Novaland đã bắt đầu bàn giao căn hộtại Victoria Village từ tháng 6/2026, trong khi The Grand Manhattan đang ở giaiđoạn hoàn thiện. Đây là những dự án được kỳ vọng đóng góp vào hoạt động bàngiao trong thời gian tới.

Theo báocáo đầu tháng 10 của Chứng khoán Vietcap, giá trị các sản phẩm Novaland đã bánnhưng chưa ghi nhận doanh thu tại cuối quý II/2026 đạt khoảng 231.000 tỷ đồng.Trong đó, Aqua City chiếm 52%, NovaWorld Phan Thiết chiếm 24%, NovaWorld HồTràm chiếm 11% và các dự án tại TP.HCM chiếm 14%.

Quy mônày cho thấy Novaland vẫn có lượng hợp đồng bán hàng đáng kể làm nền tảng chohoạt động trong những năm tới. Vietcap dự báo lượng hợp đồng này sẽ từng bướcchuyển thành doanh thu và tiền thu từ khách hàng đến năm 2030. Đáng chú ý, côngty chứng khoán dự báo doanh thu thuần của Novaland có thể đạt khoảng 17.343 tỷđồng trong năm 2027, tăng 54% so với mức dự báo năm 2026; lợi nhuận sau thuếthuộc cổ đông công ty mẹ dự kiến đạt 2.135 tỷ đồng, tăng gần 22%.

Theo phântích của Vietcap, tăng trưởng năm 2027 chủ yếu đến từ việc bàn giao nhiều hơncác sản phẩm đã bán trước đó, với đóng góp từ các dự án tại TP.HCM, Aqua City,NovaWorld Phan Thiết và NovaWorld Hồ Tràm.

Song songvới việc tháo gỡ vướng mắc tại dự án, Novaland tiếp tục triển khai các phươngán tái cơ cấu tài chính nhằm củng cố nguồn lực cho hoạt động kinh doanh.

Trongtháng 9, doanh nghiệp triển khai phương án chào bán hơn 800 triệu cổ phiếu chocổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động khoảng 8.007 tỷđồng nếu hoàn tất theo kế hoạch. Nguồn vốn dự kiến được phân bổ chủ yếu đểthanh toán các nghĩa vụ tài chính, bao gồm gốc trái phiếu của doanh nghiệp vàcác công ty con.

Nếu thựchiện thành công, đợt phát hành có thể bổ sung vốn chủ sở hữu, hỗ trợ Novalandchủ động hơn trong việc xử lý nghĩa vụ tài chính và bố trí nguồn lực cho các dựán cần ưu tiên.

Nhìn tổng thể, kết quả kinh doanh sơ bộ cải thiện, hoạt động bàn giao đượcduy trì, pháp lý tại các dự án trọng điểm có chuyển biến và kế hoạch tái cơ cấutài chính đang tạo thêm cơ sở để Novaland từng bước phục hồi.

Quá trình này phụ thuộc vào khả năng khơi thông pháp lý, đẩy nhanh xây dựngvà bàn giao sản phẩm, từ đó ghi nhận doanh thu, thu hồi công nợ và cải thiệndòng tiền để tạo nguồn lực cho giai đoạn tiếp theo.