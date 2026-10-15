Novaland chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu cho tổ chức ngoại với giá gấp ba thị trường

CTCP Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) vừa công bố kết quả chuyển đổi 10 trái phiếu quốc tế thành hơn 1,7 triệu cổ phiếu NVL, với tổng giá trị chuyển đổi hơn 2,3 triệu USD, tương đương khoảng 59 tỷ đồng.

Theo thông tin doanh nghiệp từ trước đó, nhà đầu tư thực hiện chuyển đổi toàn bộ 10 trái phiếu trong đợt này là BNP Paribas Financial Markets, nhận về hơn 1,7 triệu cổ phiếu NVL. Tỷ lệ chuyển đổi được xác định ở mức 173.708 cổ phiếu/trái phiếu, tương ứng giá chuyển đổi 34.000 đồng/cổ phiếu.

Sau đợt phát hành, tổng số cổ phiếu lưu hành của Novaland tăng lên hơn 2,4 tỷ đơn vị, tương ứng vốn điều lệ khoảng 24.038 tỷ đồng.

Tạm tính theo thị giá NVL chốt phiên 14/10 ở mức 10.750 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu được phát hành để chuyển đổi có giá trị thị trường khoảng 19 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu NVL trong vòng ba năm trở lại đây. (Nguồn: TradingView).

Novaland dự kiến chuyển giao số cổ phiếu trên trong tháng 10 hoặc tháng 11/2026, sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký và niêm yết bổ sung.

Về lô trái phiếu được chuyển đổi, đây là trái phiếu chuyển đổi quốc tế không có tài sản bảo đảm, được Novaland phát hành ngày 16/7/2021 với tổng khối lượng 1.500 trái phiếu, lãi suất 5,25%/năm.

Giá phát hành ban đầu là 200.000 USD/trái phiếu, trong khi mệnh giá điều chỉnh được công bố ở mức 236.622 USD/trái phiếu, tương đương gần 6 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 16/7/2028.

Theo phương án phát hành, nguồn vốn huy động được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của Novaland và các công ty thành viên, bao gồm thanh toán chi phí liên quan đến đợt phát hành, tăng vốn tại CTCP Nova Hospitality, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nhà ở và Hạ tầng Sài Gòn và Novaland.

Ở một diễn biến khác, Novaland đang triển khai phương án chào bán tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 3:1. Theo đó, cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Về kết quả kinh doanh, theo số liệu sơ bộ được Chứng khoán Vietcap công bố, doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2026 của Novaland đạt hơn 10.000 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.800 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ ròng khoảng 1.800 tỷ đồng.