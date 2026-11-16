Novaland chuyển đổi 16 trái phiếu thành 2,8 triệu cổ phiếu

Tính riêng trong năm 2026, các trái chủ của gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế đã thực hiện chuyển đổi 41 trái phiếu thành gần 7 triệu cổ phiếu NVL. Việc trái chủ tiếp tục thực hiện quyền chuyển đổi tại mức giá 34.000 đồng/cổ phiếu theo các điều khoản đã thỏa thuận là diễn biến đáng chú ý, cho thấy sự tiếp tục đồng hành của các nhà đầu tư với Novaland trong quá trình tái cấu trúc.

Dự án Aqua City tại Tp.Đồng Nai của Novaland

Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu không chỉ góp phần giảm nghĩa vụ nợ và áp lực thanh toán bằng tiền mặt, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp từng bước cải thiện cấu trúc tài chính, củng cố nền tảng vốn và tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh. Trong bối cảnh Novaland đang nỗ lực phục hồi sau giai đoạn nhiều thách thức, sự đồng hành của các trái chủ có ý nghĩa tích cực đối với tiến trình tái cấu trúc và khôi phục hoạt động của Tập đoàn.

Tại chương trình Gặp mặt Nhà đầu tư diễn ra ngày 07/11/2026, đại diện Novaland cho biết Tập đoàn tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm hoàn thiện pháp lý dự án, thúc đẩy tiến độ xây dựng và bàn giao sản phẩm, tái cấu trúc tài chính, nâng cao hiệu quả quản trị và tăng cường kỷ luật sử dụng vốn.

Song song với quá trình tái cấu trúc các khoản nợ, Novaland cũng đang triển khai các giải pháp tăng cường nguồn lực tài chính thông qua đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Mới đây, ngày 11/11/2026, HĐQT Novaland đã thông qua việc thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu của đợt chào bán theo quy định của Luật Chứng khoán. Theo đó, thời gian phân phối cổ phiếu được gia hạn đến hết ngày 11/01/2027, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn để cổ đông thực hiện quyền mua, đồng thời góp phần đảm bảo khả năng thành công của đợt chào bán.

Thông qua việc triển khai đồng thời các giải pháp tái cấu trúc nghĩa vụ nợ, chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và huy động thêm vốn từ cổ đông hiện hữu, Novaland đang từng bước củng cố nền tảng tài chính, tạo dư địa tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh quá trình tái cấu trúc tài chính, hoạt động phát triển dự án cũng ghi nhận những chuyển động tích cực. Tính đến cuối tháng 09/2026, Novaland đã bàn giao lũy kế hơn 7.800 sản phẩm cho khách hàng. Các thủ tục pháp lý trọng yếu tại nhiều dự án trọng điểm cũng từng bước được hoàn thiện, tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai, bàn giao và đưa sản phẩm vào khai thác. Đáng chú ý, dự án Aqua City đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán và chính thức mở bán trở lại từ ngày 31/10/2026.

Những kết quả trong công tác bàn giao, tháo gỡ pháp lý và khơi thông hoạt động kinh doanh, cùng với sự đồng hành của các trái chủ và cổ đông, đang tạo thêm cơ sở để Novaland từng bước phục hồi hoạt động, cải thiện dòng tiền và hướng đến tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.