Novaland chốt danh sách cổ đông chào bán hơn 800 triệu cổ phiếu

Dự án của Novaland. Ảnh: Novaland

Ngày 21/9, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) công bố thông tin về đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán ngày 14/9/2026.

Theo phương án, doanh nghiệp phát hành hơn 800 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền huy động dự kiến đạt hơn 8.006,8 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm một cổ phiếu mới. Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị; phần cổ phiếu lẻ phát sinh bị hủy bỏ và được xem là không phát hành.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua là 1/10/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua kéo dài từ ngày 8/10 đến ngày 26/10/2026. Cổ đông đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 8/10 đến ngày 29/10/2026.

Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần và bên nhận chuyển nhượng không được tiếp tục chuyển nhượng cho bên thứ ba. Cổ phiếu được mua trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đối với lượng cổ phiếu không được cổ đông đăng ký hoặc thanh toán, HĐQT Novaland có thể tiếp tục phân phối cho các nhà đầu tư khác với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu và điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Theo Novaland, toàn bộ số tiền dự kiến thu được sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và khoản phải trả quá hạn của tập đoàn và các công ty con. Trong đó có CTCP Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và Công ty TNHH No Va Thảo Điền, thông qua hình thức Novaland góp vốn vào các đơn vị này.

Trước đợt chào bán, Novaland có vốn điều lệ hơn 24.020 tỷ đồng. Nếu hoàn tất phân phối toàn bộ số cổ phiếu dự kiến, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng thêm hơn 8.006 tỷ đồng, lên khoảng 32.027 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL kết phiên sáng 21/9 ở giá 12.850 đồng/cp, có phục hồi nhẹ những phiên gần đây song không đáng kể. Mã đã giảm hơn 30% so với đỉnh gần nhất hồi tháng 4 năm nay.

Phương án chào bán 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được cổ đông Novaland thông qua vào đầu tháng 7/2026, bằng hình thức lấy ý kiến qua văn bản. Trong đợt lấy ý kiến này, cổ đông Novaland còn thông qua phương án phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Ngoài ra, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra cuối tháng 4/2026, cổ đông Novaland đã thông qua phương án phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với giá tối thiểu 10.000 đồng/cp, huy động khoảng 1.117 tỷ đồng.