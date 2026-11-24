Ngày 20/11, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Novaland Đất Tâm.

Doanh nghiệp này được thành lập với sự tham gia của diễn viên Chi Bảo (tên thật là Phạm Gia Chi Bảo), người đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật kể từ khi công ty ra đời.

Diễn viên Chi Bảo

Novaland Đất Tâm chính thức thành lập vào tháng 2/2022 với mức vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng, trong đó Novaland góp 51 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ sở hữu 51%) và Công ty CP Đầu tư Đất Tâm nắm giữ 49% vốn còn lại.

Tuy nhiên, theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cập nhật vào tháng 7/2025, vốn điều lệ của liên doanh này đã giảm mạnh 99,9%, từ 100 tỷ đồng xuống chỉ còn 100 triệu đồng. Tương ứng với đợt điều chỉnh này, phần vốn góp của Novaland giảm từ 51 tỷ đồng xuống 51 triệu đồng, còn phía Đất Tâm giảm xuống 49 triệu đồng.

Việc giảm vốn được thực hiện thông qua hình thức hoàn trả vốn góp cho các thành viên. Đáng chú ý, hồ sơ doanh nghiệp cũng thể hiện Novaland Đất Tâm chỉ đăng ký quy mô 5 lao động. Với chủ trương mới vừa được thông qua, Novaland dự kiến chuyển nhượng toàn bộ 51 triệu đồng vốn góp còn lại tại liên doanh này. Hiện tại, giá trị thương vụ cũng như danh tính bên nhận chuyển nhượng vẫn chưa được công bố.

Về phía Chi Bảo, nam diễn viên tuyên bố giải nghệ vào tháng 5/2021 sau khoảng 25 năm hoạt động nghệ thuật nhằm tập trung cho con đường kinh doanh. Trước đó, năm 2019, ông đã tham gia thành lập Công ty Đầu tư Đất Tâm với vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó cá nhân ông góp tới 99,9%.

Chỉ sau vài tháng hoạt động, doanh nghiệp này liên tiếp tăng vốn lên 500 tỷ đồng rồi 1.200 tỷ đồng; khi chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu của Chi Bảo giảm xuống còn 60% theo hồ sơ thời điểm đó.

Chính doanh nghiệp này sau đó đã bắt tay cùng Novaland lập nên liên doanh Novaland Đất Tâm và theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, từ tháng 3/2025, Chi Bảo trực tiếp đại diện phần vốn góp của Đất Tâm tại liên doanh.

Ông Chi Bảo đại diện Tập đoàn Novaland làm việc với xã Nam Ban Lâm Hà hồi tháng 4/2026

Mối quan hệ hợp tác giữa hai bên còn gắn với nhiều kế hoạch bất động sản quy mô lớn. Đầu năm 2022, Novaland và Công ty Đầu tư Đất Tâm từng đề xuất phát triển khu du lịch rộng khoảng 23.500 ha tại khu vực Tà Đùng, Đắk Nông (cũ), với hệ thống nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và sân golf trên núi.

Đến tháng 7 cùng năm, hai đơn vị tiếp tục đề xuất nghiên cứu hai khu đô thị tại Khánh Hòa có tổng diện tích gần 3.441 ha, bao gồm khu đô thị sinh thái kết hợp sân golf và khu đô thị nông nghiệp công nghệ cao.

Tới tháng 4/2026, Chi Bảo tiếp tục xuất hiện với chức danh Phó Tổng giám đốc Phát triển Đầu tư Novaland, dẫn đoàn công tác làm việc tại Lâm Đồng. Tại đây, tập đoàn đề xuất nghiên cứu dự án khu đô thị thông minh kết hợp nghỉ dưỡng có quy mô từ 5.000 đến 7.000 ha.

Hiện dự án này vẫn chưa có thông tin chính thức về việc được chấp thuận đầu tư hay khởi công.