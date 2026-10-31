NovaGroup bị bán giải chấp, đăng ký bán thêm hơn 3 triệu cổ phiếu NVL

CTCP NovaGroup, cổ đông lớn nhất của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL), vừa công bố thông tin về việc bị công ty chứng khoán bán cổ phiếu cầm cố, đồng thời đăng ký bán thêm cổ phiếu NVL trong thời gian tới. Ông Bùi Cao Nhật Quân, Chủ tịch HĐQT Novaland, hiện là người quản lý doanh nghiệp tại NovaGroup.

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 28/10 đến 30/10, NovaGroup bị công ty chứng khoán bán 780.000 cổ phiếu NVL đang được sử dụng làm tài sản bảo đảm. Sau giao dịch, doanh nghiệp còn nắm giữ hơn 527 triệu cổ phiếu, tương đương 21,929% vốn điều lệ Novaland.

Bên cạnh đó, NovaGroup tiếp tục đăng ký bán hơn 3,1 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 5/11 đến 4/12 nhằm cân đối nguồn lực theo kế hoạch của công ty. Nếu hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu của NovaGroup tại Novaland sẽ giảm xuống gần 21,8%, tương đương hơn 524 triệu cổ phiếu.

Tạm tính theo giá đóng cửa ngày 30/10 của cổ phiếu NVL ở mức 10.400 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phiếu đăng ký bán có giá trị hơn 32 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu NVL trong vòng một năm trở lại đây. (Nguồn: TradingView).

Cùng chiều bán ra, bà Cao Thị Ngọc Sương, mẹ của ông Bùi Cao Nhật Quân, cũng vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu NVL.

Theo đó, bà Sương không bán được cổ phiếu nào trong tổng số 6,3 triệu cổ phiếu đã đăng ký giao dịch từ ngày 26/10 đến 30/10.

Tuy nhiên, bà tiếp tục đăng ký bán toàn bộ 6,3 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian từ ngày 5/11 đến 16/11. Nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu bà Sương nắm giữ sẽ giảm xuống còn hơn 45,5 triệu đơn vị, tương đương khoảng 1,89% vốn điều lệ Novaland.

Trong khi đó, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, con gái ông Bùi Thành Nhơn, cựu Chủ tịch HĐQT Novaland, đồng thời là em gái Chủ tịch HĐQT đương nhiệm Bùi Cao Nhật Quân, lại đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu NVL nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 2/11 đến 13/11. Hiện bà Quỳnh nắm giữ hơn 8,3 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 0,346% vốn điều lệ. Nếu mua thành công toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký, sở hữu của bà sẽ tăng lên hơn 38,3 triệu cổ phiếu, tương đương 1,594% vốn Novaland.

CònDiamond Properties - tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT Bùi Cao Nhật Quân đã mua thành công 7 triệu cổ phiếu NVL theo phương thức thỏa thuận trong phiên 30/10. Sau giao dịch, tổ chức này nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 185,44 triệu đơn vị, tương đương 7,71% vốn Novaland.