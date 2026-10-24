Nottingham Forest vuột chiến thắng ở Ngoại hạng Anh

Nottingham Forest chưa thể thoát khỏi chuỗi trận sa sút, dù có nhiều cơ hội giành chiến thắng trên sân Portman Road. Đội bóng của HLV Oliver Glasner dẫn trước từ sớm, nhưng sai lầm ở hàng thủ khiến họ một lần nữa đánh rơi điểm số.

Hậu vệ Neco Williams mở tỷ số cho đội khách ở phút 13, sau đường chuyền của Daniel Munoz.

Đáng chú ý, Ipswich Town đã để đối thủ mở tỷ số trong 7 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, thầy trò HLV Gary O'Neil vẫn cho thấy khả năng chống chịu sức ép, thay vì dễ dàng sụp đổ như trong mùa giải xuống hạng 2024-2025.

Tận dụng sai lầm của trung vệ Nikola Milenkovic khi xử lý thiếu dứt khoát, tiền vệ Julio Enciso đã cướp được bóng rồi đánh bại thủ môn Matz Sels, gỡ hòa 1-1 cho Ipswich Town ở phút 41.

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Ipswich Town và Nottingham Forest hòa nhau 1-1 ở trận đấu sớm nhất thuộc vòng 8 Ngoại hạng Anh hôm 24/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: Shutterstock.

Pha lập công mang ý nghĩa đặc biệt với tiền vệ Julio Enciso. Đây là bàn thắng đầu tiên của tuyển thủ Paraguay trong mùa giải 2026-2027, đồng thời là lần đầu anh ghi bàn tại Portman Road kể từ khi gia nhập Ipswich Town.

Trong khi đó, Nottingham Forest có lý do để tiếc nuối. Đội khách tung ra 17 cú dứt điểm, so với chỉ 7 của Ipswich Town. Riêng hiệp 2, các học trò của HLV Glasner có 11 lần sút bóng nhưng không thể tìm được bàn thắng quyết định.

Theo Sofascore, chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Nottingham Forest đạt 2,31, vượt xa mức 0,46 của chủ nhà. Sự chênh lệch phản ánh những cơ hội bị bỏ lỡ, trong đó có pha đánh đầu cận thành của trung vệ Murillo và tình huống dứt điểm của tiền đạo Dan Ndoye bị hậu vệ Leif Davis ngăn chặn ngay trước khung thành.

Đội khách còn bất bình với quyết định của trọng tài Thomas Bramall ở đầu hiệp 2. Trung vệ Issa Diop phạm lỗi khi tiền vệ James McAtee có cơ hội thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng chỉ nhận thẻ vàng. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định, thay vì truất quyền thi đấu cầu thủ Ipswich Town.

Những cơ hội bị phung phí tiếp tục phơi bày vấn đề lớn nhất của Nottingham Forest mùa này. Trước chuyến làm khách tại Portman Road, đội bóng của HLV Glasner mới ghi 5 bàn sau 7 trận, ít nhất Ngoại hạng Anh.

Trận hòa khiến Nottingham Forest trải qua 4 vòng liên tiếp không thắng, sau 3 thất bại trước đó. Tính từ đầu mùa, họ mới giành 1 chiến thắng sau 8 trận, thu về vỏn vẹn 6 điểm.

Nottingham Forest hiện tạm vươn lên thứ 16 nhưng sức ép với cho HLV Oliver Glasner vẫn rất lớn. Nhà cầm quân người Áo chưa tìm được cách biến sự vượt trội về cơ hội thành những chiến thắng.

Ở chiều ngược lại, tân binh Ipswich Town tạm leo lên thứ 9 với 10 điểm. Dù chưa thể giành trọn 3 điểm trên sân nhà, thầy trò HLV Gary O'Neil vẫn có thêm một kết quả tích cực trong cuộc chiến trụ lại Ngoại hạng Anh.