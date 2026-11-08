Vào 19h15 ngày 8/11, Thể Công Viettel sẽ tiếp đón Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 7 V.League 2026/27. Sau chuỗi trận không tốt trên nhiều đấu trường, đội bóng áo lính đang hướng tới việc tìm lại chiến thắng trước đối thủ cũng cùng vừa có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện.