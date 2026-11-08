Dù tuổi còn rất trẻ nhưng vận động viên Vũ Hồng Ngọc (học sinh Lớp 12A13, Trường THPT Marie Curie, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) đã đạt bảng vàng thành tích xuất sắc ở đấu trường thể thao trong nước và quốc tế. Hồng Ngọc đã giành 2 huy chương vàng tại Giải vô địch thể dục aerobic châu Á 2026, đồng thời tiếp tục gặt hái 2 huy chương vàng tại Giải vô địch trẻ thể dục aerobic quốc gia 2026. Trước đó, tại Giải thể dục aerobic Suzuki World Cup 2026, Hồng Ngọc cũng đoạt huy chương vàng ở nội dung đôi nam nữ nhóm tuổi 15-17.