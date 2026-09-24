Notice of Bidder selection result Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Pursuant to Decision No. 3485/QĐ-TMB dated 24th September 2026 signed by General Director of Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company regarding the approval of Bidder selection result for the package: Import of coal for the twelfth time in 2026 (package 2)(NK12.2/2026);

Căn cứ Quyết định số 3485/QĐ-TMB ngày 24/9/2026 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nhập khẩu than đợt 12 năm 2026 (gói 2) (NK12.2/2026);

We, Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company are pleased to inform the Bidders about the result of Bidder selection for the above package as follows:

Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin thông báo tới các nhà thầu về Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên như sau:

I. Selected Bidder:

I. Nhà thầu trúng thầu:

1. Name of the selected Bidder: HMS Bergbau AG.

1. Tên nhà thầu trúng thầu: HMS Bergbau AG.

2. Winning price:

2. Giá trúng thầu:

- Winning unit price (including import tax, if any): 124. 37 USD/MT basis typical Net calorific value (ARB) 5,500 kcal/kg, CIF Hongai/Cam Pha port, Vietnam(Incoterms 2020), in which:

​+ FOB price: 96.37 USD/MT;

​+ Freight and Insurance: 28.00 USD/MT.

- Đơn giá trúng thầu (đã bao gồm thuế nhập khẩu, nếu có): 124,37 USD/tấn cơ sở nhiệt năng tịnh điển hình (cơ sở nhận) 5.500 kcal/kg, CIF cảng Hòn Gai/Cẩm Phả, Việt Nam (Incoterms 2020), trong đó:

+ Đơn giá FOB: 96,37 USD/tấn;

+ Cước vận chuyển và bảo hiểm: 28,00 USD/tấn.

The above unit price includes the cost of discharging coal from vessel to Procuring Entity’s means of water transportation at discharge port.

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí dỡ hàng xuống phương tiện vận tải thủy của bên mời thầu tại cảng dỡ hàng.

- Quantity: 145,000 MT.

- Khối lượng trúng thầu: 145.000 tấn.

- Total price (including the cost contingency 15%): 20,738,697.50 USD.

- Tổng giá trúng thầu (đã bao gồm chi phí dự phòng 15%): 20.738.697,50 USD.

In words: Twenty million seven hundred thirty-eight thousand six hundred ninety-seven USD dollars and fifty cents.

Bằng chữ: Hai mươi triệu, bảy trăm ba mươi tám nghìn, sáu trăm chín mươi bảy đô-la Mỹ và năm mươi cent.

3. Type of contract: Contract based on fixed unit price.

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

4. Contract Duration: From the signing date of the contract to the end of 30th November 2026.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ký hợp đồng đến hết 30/11/2026.

II. List of unselected Bidders and the reasons for not being selected:

II. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

1. Aditya Birla Global Trading (Singapore) Pte. Ltd.

1. Aditya Birla Global Trading (Singapore) Pte. Ltd.

- Reasons for not being selected: Not having lowest unit price according to the evaluation criteria of the package.

- Lý do không được lựa chọn: Đơn giá theo tiêu chuẩn đánh giá của gói thầu không phải là thấp nhất.

Respectfully announce/Trân trọng thông báo!