Nothing vừa hé lộ Ear (note), thiết bị kết hợp tai nghe không dây với một hộp sạc có khả năng hoạt động như máy ghi âm thông minh. Khác với những mẫu tai nghe thông thường, hộp sạc của sản phẩm được trang bị micro và các nút điều khiển vật lý để người dùng chủ động ghi lại nội dung cuộc trò chuyện.

Nothing Ear Note sở hữu hộp sạc là thiết bị ghi âm AI.

Theo thông tin Nothing chia sẻ với truyền thông, thiết bị có thể ghi âm cuộc gọi thông qua tai nghe, đồng thời sử dụng micro trên hộp sạc để thu âm các cuộc họp trực tiếp, trao đổi nhóm hoặc ghi chú cá nhân. Dữ liệu sau đó được chuyển đến ứng dụng đi kèm để xử lý.

Ứng dụng có thể chuyển nội dung ghi âm thành văn bản, tạo bản tóm tắt và giúp người dùng nắm bắt các ý chính mà không phải nghe lại toàn bộ cuộc họp. Nothing cũng định hướng Ear (note) trở thành một phần trong hệ sinh thái thiết bị AI, cho phép người dùng tương tác với nhiều trợ lý thông minh.

Hộp sạc trở thành thiết bị ghi âm

Điểm khác biệt của Ear (note) nằm ở cách Nothing biến hộp sạc thành một thiết bị thu âm độc lập. Sản phẩm có nút Talk để người dùng ghi lại giọng nói của chính mình và nút Record để bắt đầu ghi âm cuộc trò chuyện. Cách bố trí nút bấm vật lý giúp thao tác nhanh hơn so với việc phải mở ứng dụng trên điện thoại.

Nút ghi tích hợp bên trên hộp cùng với nút talk để ra lệnh cho AI.

Tai nghe đảm nhận việc ghi âm cuộc gọi, trong khi hộp sạc có thể đặt trên bàn để thu âm cuộc họp trực tiếp. Cách tiếp cận này giúp Nothing tận dụng một thiết bị người dùng vốn đã mang theo hằng ngày, thay vì yêu cầu họ mua thêm một máy ghi âm AI riêng biệt.

Theo các thông tin được công bố trước ngày ra mắt, ứng dụng đi kèm sẽ quản lý bản ghi âm, bản chép lời và nội dung tóm tắt do AI tạo ra. Tuy nhiên, Nothing chưa công bố đầy đủ thông số về thời lượng ghi âm, dung lượng lưu trữ, chất lượng micro, khả năng nhận diện nhiều người nói hay mức giá dịch vụ AI nếu có.

Thị trường ghi âm AI ngày càng đông đúc

Ear (note) bước vào một thị trường đang phát triển nhanh, nơi nhiều thiết bị và ứng dụng đã có khả năng ghi âm, phiên âm và tóm tắt cuộc họp. Các sản phẩm như Plaud hay những thiết bị đeo AI khác cho thấy nhu cầu tự động hóa việc ghi chép đang tăng lên, đặc biệt trong môi trường làm việc nhiều cuộc họp.

Tai nghe có thể tạo bản tóm tắt bằng AI giúp người dùng nắm bắt các ý chính mà không phải nghe lại toàn bộ cuộc họp.

Lợi thế Nothing hướng tới là tích hợp tính năng ghi âm vào tai nghe, thay vì phát triển một thiết bị độc lập. Tuy vậy, chất lượng bản ghi sẽ phụ thuộc vào khả năng thu âm trong môi trường ồn, khoảng cách người nói, ngôn ngữ và khả năng phân biệt các giọng nói.

Một vấn đề khác là quyền riêng tư. Thiết bị có thể ghi lại nội dung trao đổi của nhiều người, do đó người sử dụng cần tuân thủ quy định về thông báo và sự đồng ý khi ghi âm cuộc họp. Việc lưu trữ bản chép lời trên nền tảng đám mây, nếu được triển khai, cũng đặt ra yêu cầu rõ ràng về bảo mật và thời hạn lưu dữ liệu.

Nothing dự kiến giới thiệu Ear (note) ngày 8/12. Giá bán và toàn bộ thông số kỹ thuật vẫn chưa được công bố. Sản phẩm sẽ cho thấy liệu một chiếc tai nghe có thể trở thành công cụ ghi chép AI hữu ích trong công việc, hay chỉ là một cách đóng gói mới cho những tính năng đã xuất hiện trên thị trường.

Video: Nothing Ear (note) - Thiết bị AI ghi âm cuộc họp, tạo ghi chú, tích hợp trên tai nghe không dây.