Từ một tuyến đường cao tốc cũ kỹ 60 năm tuổi. Tuyến cao tốc cũ KK hay còn được gọi với cái tên quen thuộc là Tokyo Sky Corridor nằm giữa thủ đô Tokyo, Nhật Bản, đã được hoán cải chức năng thành không gian đi bộ dành cho các sự kiện nghệ thuật công cộng. Đây là một mô hình rất đáng học hỏi ở các nước hiện nay.