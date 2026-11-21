Nốt hương di sản: Chạm tay vào tinh hoa nghề trầm truyền thống
Tại Trung tâm Thông tin Di sản Phố cổ (28 Hàng Buồm), không gian trưng bày “Nốt hương di sản” giới thiệu đến công chúng các sản phẩm hương, trầm thủ công truyền thống của Việt Nam. Hoạt động mang đến cơ hội để người dân và du khách tìm hiểu về các sản phẩm gắn với văn hóa sử dụng hương trong đời sống người Việt.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/not-huong-di-san-cham-tay-vao-tinh-hoa-nghe-tram-truyen-thong-246261121194011735.htm