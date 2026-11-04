Nốt hương di sản: Chạm tay vào tinh hoa nghề trầm truyền thống

Tại Trung tâm Thông tin Di sản Phố cổ (28 Hàng Buồm), không gian trưng bày “Nốt hương di sản” giới thiệu đến công chúng các sản phẩm hương, trầm thủ công truyền thống của Việt Nam. Hoạt động diễn ra từ ngày 4.11 đến 30.11, mang đến cơ hội để người dân và du khách tìm hiểu về các sản phẩm gắn với văn hóa sử dụng hương trong đời sống người Việt.

Các sản phẩm trầm hương truyền thống

Các nguyên liệu làm túi thơm và trầm hương

Các sản phẩm được giới thiệu khá đa dạng, trong đó có hương nụ, hương thanh được chế tác từ những nguyên liệu tự nhiên như hoa nhài, quế, hồi... Bên cạnh các sản phẩm hương trầm truyền thống, không gian còn trưng bày những mẫu lư hương với cách thể hiện sáng tạo, kết hợp các chất liệu và hình thức trang trí như tò he, sứ, vỏ sò. Sự kết hợp này góp phần mang đến góc nhìn mới về sản phẩm thủ công, đồng thời cho thấy khả năng sáng tạo trên nền tảng những giá trị truyền thống.

Các lư hương Tò He

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, “Nốt hương di sản” còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng như tự tay làm nụ hương trầm thủ công và túi thơm. Thông qua quá trình trực tiếp tìm hiểu nguyên liệu, thực hành các công đoạn chế tác, du khách có thêm cơ hội tiếp cận đặc điểm của từng sản phẩm, cũng như hiểu hơn về sự tỉ mỉ và công phu trong nghề làm hương truyền thống.

Du khách tham gia trải nghiệm các hoạt động

Thông qua việc giới thiệu sản phẩm kết hợp với các hoạt động trải nghiệm, chương trình góp phần đưa những sản phẩm thủ công gắn với văn hóa hương trầm đến gần hơn với người dân và du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống có thêm cơ hội được tìm hiểu, tiếp nối và lan tỏa trong đời sống đương đại.