Nord Stream có thể được hồi sinh, nhưng châu Âu vẫn là rào cản lớn

Mỹ và Nga đã thảo luận ý tưởng tìm kiếm một nhà đầu tư Mỹ cho đường ống Nord Stream, đồng thời tìm cách thúc đẩy việc bán khí đốt Nga sang châu Âu, Reuters đưa tin ngày 8/10, dẫn các nguồn tin am hiểu về những cuộc gặp gần đây giữa các quan chức cấp cao Mỹ và Nga.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, và Kirill Dmitriev, cố vấn thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin kiêm người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), đã gặp nhau tại Moscow và New York trong những tuần gần đây để thảo luận về các thỏa thuận năng lượng, trong khuôn khổ những nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.

Tuy nhiên, bất kỳ thỏa thuận khí đốt nào cũng khó có thể được triển khai trong thời gian tới do các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đối với Nord Stream và Nord Stream 2. Ngay cả khi đạt được thỏa thuận, kế hoạch này nhiều khả năng sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ tại phần lớn các quốc gia thành viên EU, trong đó có chính phủ liên bang Đức.

Năm ngoái, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Berlin sẽ làm mọi cách cần thiết để ngăn đường ống Nord Stream 2 được khôi phục hoạt động.

Nord Stream 2 là dự án trị giá 11 tỷ USD nhằm vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga từ Nga đến Đức qua biển Baltic, theo tuyến đường của Nord Stream. Đường ống này được xây dựng vào cuối thập niên 2010, nhưng chưa bao giờ đi vào vận hành sau khi Đức hủy bỏ quy trình cấp chứng nhận vào đầu năm 2022, sau khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Về phần mình, Nga đã ngừng vận hành vô thời hạn đường ống Nord Stream 1 vào đầu tháng 9/2022, với lý do không thể sửa chữa các turbine khí do những lệnh trừng phạt của phương Tây. Cuối tháng 9/2022, các vụ rò rỉ khí đốt tại cả hai đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 dưới biển Baltic đã được phát hiện trong một sự cố bị nghi là hành vi phá hoại.

Khi được Reuters hỏi về các cuộc gặp giữa ông Kushner và ông Dmitriev cũng như khả năng khôi phục hoạt động bán khí đốt Nga sang châu Âu, người phát ngôn Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức tuần này cho biết Nord Stream và khí đốt Nga đang chịu các lệnh trừng phạt tại châu Âu, đồng thời Đức đã tìm được những nguồn cung thay thế. Người phát ngôn nhấn mạnh việc mở cửa trở lại các đường ống, điều mà Berlin không mong muốn, sẽ cần được chính phủ phê duyệt.

Một quan chức Nhà Trắng nói với Reuters rằng gần đây "không có cuộc thảo luận nào về Nord Stream". Quan chức này cho biết mọi thỏa thuận phải được Nga đàm phán với Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) và Bộ Tài chính Mỹ, đồng thời "phải mang lại lợi ích cho người nộp thuế và các doanh nghiệp Mỹ".