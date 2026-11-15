Nộp thuế để xây dựng đất nước giàu mạnh, cuộc sống ấm no, hạnh phúc: Thuế cơ sở 6: Tập trung chuẩn hóa dữ liệu thuế

Thời gian qua, Thuế cơ sở 6 (thuộc Thuế tỉnh Khánh Hòa) triển khai nhiều giải pháp thực hiện chiến dịch “Làm sạch mã số thuế (MST) - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” và đã đạt kết quả bước đầu. Tuy nhiên, quá trình rà soát, xử lý vẫn gặp không ít khó khăn do hồ sơ tồn đọng, dữ liệu đăng ký thuế chưa đồng bộ.

Chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp

Cán bộ Thuế cơ sở 6 hỗ trợ người dân rà soát thông tin đăng ký thuế và dữ liệu mã số thuế.

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hưng Phát Ninh Thuận (phường Phan Rang) thành lập năm 2019, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng và quản lý nguồn lao động, doanh thu bình quân khoảng 3 tỷ đồng/năm. Năm 2024, do khó khăn trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp (DN) phải tạm ngừng hoạt động nhưng chưa thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực MST. Đến năm 2026, khi ngành thuế triển khai chiến dịch “Làm sạch MST - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, DN mới tiến hành các thủ tục liên quan. Bà Tạ Thị Điệp - kế toán Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hưng Phát Ninh Thuận chia sẻ: “Công chức thuế quản lý trực tiếp đã kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn cụ thể những nội dung cần bổ sung và phương án xử lý. Nhờ đó, DN hoàn tất thủ tục sớm hơn dự kiến. Qua trường hợp của DN, tôi nghĩ những đơn vị không còn nhu cầu hoạt động nên sớm thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định, tránh để kéo dài, phát sinh vướng mắc về thuế và mất thêm thời gian xử lý”.

Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí Tiến Dương (phường Đông Hải) thành lập năm 2019, hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Khi biết ngành thuế triển khai chiến dịch, DN chủ động rà soát thông tin đăng ký thuế và phát hiện người đại diện theo pháp luật vẫn còn một MST hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh này thực tế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực MST theo quy định. Ông Phùng Tấn Đạt - quản lý Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí Tiến Dương cho biết: “Thực tế, vướng mắc về MST hộ kinh doanh cũ đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình chuẩn hóa thông tin của người đại diện theo pháp luật. DN đã chủ động liên hệ Thuế cơ sở 6 để được rà soát, hướng dẫn thủ tục chấm dứt hiệu lực MST này. Sau khi hoàn tất thủ tục, thông tin đã được chuẩn hóa, thống nhất, tạo thuận lợi hơn cho các giao dịch và hoạt động kinh doanh”.

Việc làm sạch dữ liệu không chỉ là cập nhật trạng thái MST mà còn nhằm xử lý những tồn tại trong hồ sơ đăng ký, bảo đảm thông tin người nộp thuế (NNT) chính xác, thống nhất. Qua đó, giúp DN tháo gỡ vướng mắc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm pháp lý và hạn chế phát sinh trong quá trình hoạt động.

Tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu thuế

Cán bộ Thuế cơ sở 6 trao đổi, hướng dẫn thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho người dân.

Thực hiện chỉ đạo của Thuế tỉnh Khánh Hòa, Thuế cơ sở 6 (quản lý thuế các phường: Phan Rang, Đông Hải, Bảo An và Đô Vinh) đã tập trung nguồn lực, đẩy mạnh rà soát, phân loại và xử lý dữ liệu đăng ký thuế. Trong 10 tháng năm 2026, đơn vị đã hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực MST đối với 364/1.445 DN, chi nhánh và tổ chức, đạt 25%. Đối với khu vực hộ và cá nhân kinh doanh, đơn vị đã xử lý 1.081/4.412 trường hợp, đạt khoảng 25%.

Theo ông Nguyễn Phú Việt - Trưởng Thuế cơ sở 6, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai chiến dịch vẫn gặp nhiều khó khăn. Thời gian gần đây, số lượng hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động phát sinh mới khá nhiều, trong khi hồ sơ tồn đọng từ trước vẫn cần tiếp tục rà soát, xử lý. Việc xác minh, chuẩn hóa thông tin chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật cũng gặp trở ngại do dữ liệu lịch sử chưa đầy đủ; một số thông tin phải đối chiếu với các cơ quan liên quan. Đặc biệt, đối với DN đã ngừng hoạt động từ lâu, việc liên hệ chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật rất khó khăn. Ngoài ra, các vướng mắc về nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và xử phạt vi phạm hành chính cũng ảnh hưởng đến tâm lý NNT, khiến một số trường hợp kéo dài thời gian hoàn tất thủ tục.

Thuế cơ sở 6 hiện còn 1.081 trường hợp DN, chi nhánh, tổ chức và 3.331 trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh chưa hoàn tất xử lý. Đây là áp lực không nhỏ đối với đơn vị trong thời gian còn lại của chiến dịch. Để đẩy nhanh tiến độ, Thuế cơ sở 6 đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của Thuế tỉnh Khánh Hòa đến từng tổ quản lý; rà soát thông tin định danh, gửi thông báo và thư mời chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đến làm việc để kiểm tra, phân loại các trường hợp thuộc trạng thái 03 (NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST) và 06 (NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký). Đồng thời, đơn vị phân công công chức theo dõi từng trường hợp, chủ động phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan liên quan để xác minh, xử lý hồ sơ đúng quy định, thời hạn.

Từ nay đến ngày 31-12-2026, Thuế cơ sở 6 đẩy mạnh tổ chức các đợt tuyên truyền cao điểm trên địa bàn; công khai số điện thoại đường dây nóng, bố trí bộ phận thường trực tiếp nhận, giải đáp kịp thời vướng mắc của người dân, DN. Đối với các trường hợp thuộc trạng thái 03, 06 còn nợ thuế, đơn vị tăng cường thông báo, vận động NNT sớm liên hệ cơ quan thuế để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, hạn chế phát sinh tiền chậm nộp.

“Cùng với xử lý hồ sơ tồn đọng, Thuế cơ sở 6 tiếp tục nâng cao trách nhiệm của công chức, tăng cường phối hợp và đồng hành cùng NNT. Đơn vị quán triệt nguyên tắc không yêu cầu NNT cung cấp hồ sơ hoặc thực hiện thủ tục ngoài quy định pháp luật; công chức thuế có trách nhiệm hướng dẫn rõ ràng về hồ sơ, nghĩa vụ và trình tự thực hiện, bảo đảm thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho NNT. Chúng tôi cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc đối với các trường hợp tồn đọng kéo dài, còn nợ thuế, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa dữ liệu”, ông Nguyễn Phú Việt cho biết.