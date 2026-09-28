Nộp hồ sơ dự “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” trước ngày 15-10

Mỗi tỉnh, thành phố được đề cử tối đa 2 điểm đến. Trong đó, điểm đến phải có không gian địa lý xác định, có tên gọi cụ thể, chủ thể hoặc cơ chế quản lý, khai thác các giá trị đặc trưng của nông thôn và có sự tham gia của cộng đồng. Điểm đến cũng phải có hoạt động đón khách du lịch tối thiểu 3 năm liên tục tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ.

Người dân làng Prăng (xã Ya Ma) thường xuyên tổ chức các lễ hội mang tính cộng đồng, thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm. Ảnh: Phương Vi

Hội thi tập trung đánh giá 4 nhóm tiêu chí: sản phẩm du lịch; giá trị cộng đồng; phát triển bền vững, quản lý rủi ro; xúc tiến du lịch và chuyển đổi số.

Ban Tổ chức dự kiến trao 5 giải “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” và 3 giải do cộng đồng bình chọn. Hồ sơ các địa phương phải gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 15-10-2026.

Kết quả dự kiến được công bố, trao giải tại Festival OCOP Việt Nam năm 2026, tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 3 đến 6-12-2026.