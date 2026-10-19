Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy hát tại Concert Quốc gia với 30.000 khán giả, hoàn toàn miễn phí

Tối 1/11/2026, Concert Quốc gia Tự hào là người Việt Nam 2026 sẽ diễn ra tại Sân vận động Thái Nguyên, quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi cùng chương trình đại nhạc hội hoành tráng.

Chương trình quy tụ lực lượng nghệ sĩ hùng hậu, giao thoa giữa âm hưởng cách mạng hào hùng và sắc màu âm nhạc trẻ trung, hiện đại với dàn nghệ sĩ: Tùng Dương, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Noo Phước Thịnh, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My, Bảo Trâm Idol và các giọng ca thính phòng: NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Bùi Lê Mận, Nhật Huyền, Thanh Nhường, Viết Danh, Viết Thu, Hồng Phi.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi.

Chỉ huy âm nhạc là nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, MC Lê Anh và Mỹ Lan dẫn chương trình.

Với chủ đề Nối vòng tay lớn, chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức, mang ý nghĩa sâu sắc khi hướng tới kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2026).

Sự kiện được chia làm 2 phần: Chương trình chính luận - nghệ thuật phát sóng trực tiếp trên sóng quốc gia VTV1 và Đại nhạc hội quy mô lớn phục vụ trực tiếp đông đảo nhân dân và du khách tại Sân vận động Thái Nguyên. Với 30.000 khán giả sẽ xem trực tiếp tại sân vận động.

Ban tổ chức cho biết, việc lựa chọn Thái Nguyên làm địa điểm tổ chức mang thông điệp lịch sử đặc biệt. Nơi đây từng là căn cứ địa Việt Bắc, "Thủ đô kháng chiến" - ATK Định Hóa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đặt trụ sở lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Thái Nguyên không chỉ lưu giữ ký ức lịch sử về sự đùm bọc, chở che của đồng bào các dân tộc mà hôm nay còn là nơi thích hợp nhất để cất lên giai điệu Nối vòng tay lớn. Sự kiện là nhịp cầu âm nhạc kết nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" với tinh thần đại đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng vươn mình của dân tộc trong thời đại mới.

Chuỗi chương trình “Tự hào là người Việt Nam” được tổ chức thường niên, hướng tới các giá trị lịch sử, văn hóa, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.