Noo Phước Thịnh cover loạt hit Hà Anh Tuấn, Đức Phúc trong liveshow 20.000 fan Hà Nội

Đây là lần hiếm hoi người hâm mộ được nghe Noo Phước Thịnh thể hiện những ca khúc mới mẻ như thế.

Tối 30/11, đêm liveshow lớn nhất năm 2017 của Noo Phước Thịnh đã chính thức diễn ra tại Hà Nội với hơn 20.000 khán giả tham dự. Đêm nhạc được nam ca sĩ cùng ekip tổ chức hoàn toàn miễn phí để tri ân những người đã đồng hành cùng Noo Phước Thịnh từ trước đến nay.

Có đến hơn 20.000 khán giả có mặt tại nơi đây. Một con số khổng lồ chứng tỏ sức hút hàng đầu của nam ca sĩ.

Đến với chương trình, bên cạnh loạt hit gắn liền với tên tuổi, nam ca sĩ còn đặc biệt chuẩn bị những bản cover lại các hit của nghệ sĩ khác như Tháng tư là lời nói dối của anh (Hà Anh Tuấn), Ánh nắng của anh (Đức Phúc), Nồng nàn Hà Nội,… Đây là lần hiếm hoi người hâm mộ được nghe một Noo Phước Thịnh thể hiện những ca khúc mới mẻ như thế nên cực kì phấn khích và không ngừng hòa ca cùng thần tượng.

Noo cất giọng khá mượt mà trong những bản tình ca ballad ngọt ngào.

Fan cực phấn khích với món quà đặc biệt này.

Anh còn dành lời khen cho bản hit của Đức Phúc vì quá hay: “Ai đặt bài này cho Đức Phúc hay vậy nhỉ?”

Bên cạnh các ca khúc gần đây, sẽ còn có những bản nhạc cũ, những bài hát cũ được làm mới đã từng gắn với chặng đường sự nghiệp từ ngày đầu tiên của anh như: Đổi thay, Lặng thầm, Chợt thấy em khóc,…

Tất nhiên không thể thiếu những Chạm khẽ tim anh một chút thôi, I Don’t Believe In You, Gạt đi nước mắt,… đã từng làm khuynh đảo thị trường Vpop.

Noo Phước Thịnh dường như không biết mệt khi luôn cháy hết mình trong từng tiết mục.

