Noo Phước Thịnh chính thức có tin vui ở tuổi 38

Ngày 20/9, Noo Phước Thịnh chia sẻ niềm vui khi lyric video Chạm khẽ tim anh một chút thôi chính thức đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube. Đây là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình âm nhạc của nam ca sĩ, bởi sản phẩm tiếp theo của anh chạm đến cột mốc trăm triệu view trên nền tảng này lại là một lyric video, thay vì MV chính thức. Trước đó, sản phẩm âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp của Noo Phước Thịnh cán mốc trăm triệu view chính là Cause I Love You.

Lyric video Chạm khẽ tim anh một chút thôi của Noo Phước Thịnh chính thức đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube.

Trên trang cá nhân, Noo Phước Thịnh dành nhiều lời yêu thương cho ca khúc đã đồng hành cùng mình trong suốt nhiều năm. "Với Noo, Chạm khẽ tim anh một chút thôi không chỉ là một bài hát trong hành trình âm nhạc, mà đã trở thành một phần của mình.

Và thật may mắn, theo một cách nào đó, bài hát cũng đã trở thành một phần trong câu chuyện của rất nhiều người.

Cảm ơn 100 triệu lần 'chạm khẽ' dành riêng cho lyric video này. Và hàng chục triệu lần chạm khẽ khác cho bài hát này", nam ca sĩ chia sẻ.

Noo Phước Thịnh dành nhiều lời yêu thương cho ca khúc đã đồng hành cùng mình trong suốt nhiều năm.

Không chỉ lyric video đạt thành tích đáng chú ý, MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi cũng đang sở hữu lượng người xem lớn. Sản phẩm có thời lượng hơn 9 phút hiện đã vượt mốc 40 triệu lượt xem trên YouTube.

Ra mắt từ năm 2017, Chạm khẽ tim anh một chút thôi nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được nhắc đến nhiều trong sự nghiệp Noo Phước Thịnh. Tuy nhiên, hành trình của sản phẩm không hoàn toàn thuận lợi khi ca khúc vướng vào tranh chấp bản quyền kéo dài nhiều năm.

Nguồn cơn vụ việc bắt đầu từ năm 2018, khi nhạc sĩ người Mỹ Zack Hemsey gửi đơn khởi kiện Noo Phước Thịnh tại Tòa án Nhân dân TP.HCM. Phía nguyên đơn cho rằng MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi đã sử dụng trái phép một phần nhạc nền trong ca khúc The Way.

Theo nội dung vụ việc được công bố, phần nhạc bị khiếu nại xuất hiện trong khoảng từ phút 6:05 đến 7:30 của MV. Zack Hemsey yêu cầu phía Noo Phước Thịnh gỡ bỏ MV khỏi các nền tảng truyền thông, đồng thời yêu cầu bồi thường 850 triệu đồng, bao gồm các khoản thiệt hại vật chất, tinh thần và chi phí thuê luật sư. Vụ việc gây chú ý trong giới giải trí bởi thời điểm đó Chạm khẽ tim anh một chút thôi đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. MV gốc sau đó bị gỡ khỏi YouTube khi đã tiến gần 30 triệu lượt xem, một con số đáng kể tại thời điểm sản phẩm phát hành năm 2017.

Trước tranh chấp, Noo Phước Thịnh và ê-kíp đăng tải một phiên bản mới của MV, trong đó loại bỏ phần nhạc bị khiếu nại. Trong khi đó, phiên bản cũ vẫn tiếp tục được chia sẻ trên nhiều nền tảng không chính thức.

Vụ việc sau đó kéo dài trong nhiều năm trước khi được đưa ra xét xử vào đầu năm 2026.

Ca khúc này của Noo Phước Thịnh vướng vào tranh chấp bản quyền kéo dài nhiều năm.

Tối 29/1/2026, Noo Phước Thịnh chính thức thông báo về kết quả vụ kiện liên quan đến Chạm khẽ tim anh một chút thôi. Theo thông tin do phía nam ca sĩ công bố, ngày 20/1/2026, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Zack Hemsey. Đại diện Noo Phước Thịnh cho biết phán quyết xác định nam ca sĩ không vi phạm bản quyền và không phải chịu trách nhiệm pháp lý trong vụ việc.

Sau khoảng 8 năm kể từ khi tranh chấp bắt đầu, vụ việc chính thức khép lại. Với Noo Phước Thịnh, đây không chỉ là kết quả có ý nghĩa về mặt pháp lý mà còn là dấu mốc quan trọng sau một quãng thời gian dài phải đối diện với những tranh luận xoay quanh sản phẩm âm nhạc của mình.

Đáng chú ý, chỉ vài tháng sau khi vụ việc được khép lại, Chạm khẽ tim anh một chút thôi tiếp tục đón nhận một cột mốc mới khi lyric video cán mốc 100 triệu lượt xem.

Từ một sản phẩm từng trải qua biến cố bản quyền, ca khúc nay tiếp tục chứng minh sức sống bền bỉ khi vẫn được khán giả tìm nghe và chia sẻ sau gần một thập kỷ. Cột mốc 100 triệu lượt xem vì thế mang ý nghĩa đặc biệt với Noo Phước Thịnh. Không chỉ đánh dấu thành tích lớn đầu tiên của một lyric video trong sự nghiệp nam ca sĩ, con số này còn cho thấy sức sống lâu dài của một ca khúc đã phát hành từ năm 2017.

Sau những ồn ào và hành trình pháp lý kéo dài nhiều năm, Chạm khẽ tim anh một chút thôi tiếp tục được nhắc đến bằng một con số đáng nhớ: 100 triệu lượt xem cho lyric video và hơn 40 triệu lượt xem cho MV.

Noo Phước Thịnh tiếp tục có ca khúc gia nhập hội "CLB trăm triệu view".