Theo đó, VFF đã có văn bản đề nghị CLB Ninh Bình tạo điều kiện để một người của đội bóng này tham gia bộ phận điều hành VFF. Cụ thể, Giám đốc điều hành CLB Ninh Bình Phạm Quang Việt có thể được bổ sung vị trí Phó Tổng thư ký VFF.

Theo tìm hiểu của Đại đoàn kết, trước đó ngày 21/11, Thường trực VFF đã họp và thông qua chủ trương trên với mục tiêu tăng cường nhân sự quản lý, nâng cao hiệu quả công tác điều hành. VFF đề nghị Ninh Bình có văn bản trả lời vào ngày mai, 30/11.

Ông Phạm Quang Việt từng là gương mặt quen thuộc của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) với vai trò Biên tập viên. Sau khi rời VTV, ông Phạm Quang Việt chuyển qua công tác tại ngân hàng Lộc Phát (LPB), và hiện đảm nhiệm cả vị trí Giám đốc điều hành CLB Ninh Bình đang thi đấu tại V.League. Đội bóng này hiện do con gái ông bầu Nguyễn Đức Thuỵ đứng danh Chủ tịch.

Tại đại hội VFF nhiệm kỳ 10 dự kiến diễn ra tháng 1/2027, bầu Thuỵ được giới thiệu tranh cử 2 vị trí Chủ tịch và Phó chủ tịch phụ trách tài chính. Ông Phạm Quang Việt cũng được đề cử tranh vị trí trong Ban chấp hành.

Liên quan đại hội VFF nhiệm kỳ 10, Cục Thể dục Thể thao ViệtNam vừa qua đã có văn bản kiến nghị Bộ VHTTDL xem xét giới thiệu ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 9 tiếp tục ra tranh cử. Bóng đá Việt Nam đã gặt hái các thành tích lịch sử trong nhiệm kỳ 9 với hàng loạt danh hiệu và cột mốc mới.

Kết quả này giúp các gương mặt lãnh đạo nhiệm kỳ 9 gồm Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Anh Tú hay Phó Chủ tịch truyền thông Nguyễn Xuân Vũ nhận được tín nhiệm cao.