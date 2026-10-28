Nông Trang (Phú Thọ) nâng cao chất lượng bán trú trong trường học

Xác định bữa ăn bán trú có vai trò quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển của học sinh, phường Nông Trang đã chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng tại các trường tiểu học và mầm non, nhất là sau khi sắp xếp mạng lưới trường học.

Theo đó, UBND phường tăng cường kiểm tra, giám sát, yêu cầu rà soát 100% bếp ăn và khu vực bán trú; đồng thời đánh giá năng lực, điều kiện thực tế của 15 cơ sở cung cấp thực phẩm, công khai danh sách các đơn vị đáp ứng yêu cầu để nhà trường lựa chọn. Bên cạnh kiểm soát nguồn thực phẩm, địa phương còn chú trọng chất lượng suất ăn thực tế, bảo đảm tương xứng với mức đóng góp của phụ huynh. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của các nhà trường, phát huy vai trò giám sát của gia đình, hướng tới những bữa ăn an toàn, đủ dinh dưỡng và minh bạch.

Nâng cao chất lượng tại từng trường

Cụ thể hóa những yêu cầu trong công tác quản lý bán trú của địa phương, các trường học trên địa bàn phường Nông Trang đã chủ động rà soát điều kiện cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và hoàn thiện quy trình tổ chức bữa ăn phù hợp với thực tế. Trong đó, việc duy trì chất lượng đồng đều giữa các điểm trường sau sắp xếp được đặc biệt chú trọng.

Trường Tiểu học Nông Trang, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Trương Hiếu)

Tại Trường Tiểu học Nông Trang, với quy mô 77 lớp, 2.654 học sinh sau khi sắp xếp 4 trường gồm Minh Phương, Thống Nhất, Vân Cơ và Thụy Vân, công tác tổ chức bán trú đặt ra không ít yêu cầu về quản lý và điều hành. Hiện trường chính đặt tại cơ sở Thống Nhất, cùng 3 phân hiệu Minh Phương, Vân Cơ và Thụy Vân. Để bảo đảm hoạt động bán trú ổn định, nhà trường đã tập trung kiện toàn đội ngũ, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị và phân công trách nhiệm cụ thể tại từng điểm trường.

Đại diện phường Nông Trang cùng lãnh đạo và giáo viên nhà trường kiểm tra, giám sát chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh. (Ảnh: Trương Hiếu)

Với số lượng học sinh đông, phân bố tại nhiều cơ sở, nhà trường chú trọng thống nhất quy trình tổ chức bữa ăn, kiểm soát nguồn thực phẩm và duy trì chất lượng phục vụ. Thực đơn được xây dựng theo tuần, bảo đảm đa dạng các nhóm thực phẩm, cân đối dinh dưỡng và phù hợp với nhu cầu phát triển thể chất của học sinh. Các khâu tiếp nhận, bảo quản, chế biến thực phẩm, vệ sinh khu vực bếp ăn, kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn được thực hiện theo quy định.

Đại diện phường Nông Trang cùng lãnh đạo, giáo viên Trường Tiểu học Nông Trang tận tình chuẩn bị, phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh ngay tại lớp học. (Video: Trương Hiếu)

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hồng Tính, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nông Trang, cho biết: “Sau khi sắp xếp, quy mô trường lớn hơn, học sinh phân bố tại nhiều điểm trường nên công tác tổ chức bán trú đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận. Nhà trường chú trọng kiểm soát nguồn thực phẩm, thực hiện nghiêm quy trình chế biến và thường xuyên kiểm tra chất lượng bữa ăn thực tế, bảo đảm học sinh được ăn uống an toàn, đủ dinh dưỡng”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Tính, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nông Trang.(Ảnh: Trương Hiếu)

Hiện, mức tiền ăn bán trú tại Trường Tiểu học Nông Trang là 22.000 đồng/học sinh/bữa, bao gồm chi phí thực phẩm, chất đốt, phục vụ bữa ăn và các khoản chi liên quan. Mức thu được thông tin, trao đổi với phụ huynh và thực hiện theo số bữa ăn thực tế. Nhà trường đồng thời công khai thực đơn, định lượng và hình ảnh suất ăn, tạo điều kiện để đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát, góp phần nâng cao tính minh bạch và chất lượng phục vụ.

Những suất ăn bán trú được chuẩn bị đa dạng, đầy đủ các nhóm thực phẩm, góp phần bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh Trường Tiểu học Nông Trang. (Ảnh: Trương Hiếu)

Cùng với bậc tiểu học, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại Trường Mầm non Nông Trang cũng được đặc biệt quan tâm. Sau khi sắp xếp 5 trường gồm Nông Trang, Minh Phương, Hoa Sen, Thụy Vân và Ánh Sao, nhà trường hiện có 58 lớp với 1.397 trẻ. Trường chính đặt tại cơ sở Nông Trang, cùng 4 phân hiệu trực thuộc.

Trường Mầm non Nông Trang, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Trương Hiếu)

Với đặc thù lứa tuổi mầm non, chất lượng bữa ăn có vai trò quan trọng đối với sự phát triển thể chất, hình thành thói quen sinh hoạt và kỹ năng tự phục vụ của trẻ. Vì vậy, nhà trường chú trọng xây dựng thực đơn phù hợp với từng độ tuổi, bảo đảm cân đối các nhóm chất dinh dưỡng, thường xuyên thay đổi món ăn, đồng thời kiểm soát chặt chẽ quy trình tiếp nhận, sơ chế, chế biến và bảo quản thực phẩm.

Đầu bếp Trường Mầm non Nông Trang giới thiệu các món ăn trong thực đơn bán trú, tạo sự hào hứng cho trẻ trước mỗi bữa ăn. (Video: Trương Hiếu)

Cùng với việc bố trí đội ngũ giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng phù hợp tại các phân hiệu, nhà trường tăng cường kiểm tra điều kiện vệ sinh bếp ăn, dụng cụ chế biến và chất lượng suất ăn thực tế. Việc theo dõi sức khỏe, thể trạng và khả năng ăn uống của trẻ cũng được quan tâm để kịp thời điều chỉnh thực đơn, khẩu phần cho phù hợp.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Huyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nông Trang, chia sẻ: “Đối với trẻ mầm non, mỗi bữa ăn không chỉ cần bảo đảm an toàn mà còn phải đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng phù hợp với từng lứa tuổi. Nhà trường luôn quan tâm xây dựng thực đơn khoa học, đa dạng món ăn, kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm và phối hợp với phụ huynh để nâng cao hiệu quả chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ”.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Huyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nông Trang. (Ảnh: Trương Hiếu)

Hiện, mức tiền ăn tại Trường Mầm non Nông Trang là 28.000 đồng/trẻ/ngày, gồm một bữa chính buổi trưa và một bữa phụ buổi chiều. Việc thu, chi được thực hiện theo số ngày ăn thực tế, trên cơ sở trao đổi, thống nhất với phụ huynh. Thực đơn, định lượng và hình ảnh bữa ăn được công khai qua các kênh thông tin của nhà trường, giúp phụ huynh thuận tiện theo dõi, giám sát.

Đại diện phường Nông Trang cùng lãnh đạo và giáo viên Trường Mầm non Nông Trang trực tiếp tham gia chuẩn bị, phục vụ chu đáo bữa ăn bán trú cho trẻ ngay tại lớp học. (Ảnh: Trương Hiếu)

Không chỉ chú trọng dinh dưỡng, nhà trường còn lồng ghép việc rèn luyện nền nếp, thói quen vệ sinh và kỹ năng tự phục vụ trong giờ ăn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục toàn diện cho trẻ.

Minh bạch để tạo niềm tin

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng bữa ăn, phường Nông Trang đặc biệt coi trọng sự công khai, minh bạch trong hoạt động bán trú. Thông qua việc cung cấp đầy đủ thông tin về bữa ăn và tạo điều kiện để phụ huynh trực tiếp tham gia giám sát, các nhà trường từng bước tăng cường sự gắn kết, đồng thuận giữa gia đình và nhà trường.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền địa phương cùng tinh thần trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, công tác bán trú trên địa bàn phường Nông Trang ngày càng được chú trọng cả về chất lượng và hiệu quả quản lý. Qua đó, góp phần tạo sự yên tâm cho phụ huynh, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, nơi mỗi học sinh được chăm sóc và phát triển toàn diện.