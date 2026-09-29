Nóng trái phiếu bất động sản: Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn là 'vua' phát hành
Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán MB (MBS), lũy kế 8 tháng năm 2026, các doanh nghiệp bất động sản phát hành 161.300 tỷ đồng trái phiếu, tăng 147% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 42% tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường. Riêng tháng 8, giá trị phát hành của nhóm này đạt 20.000 tỷ đồng, gấp 4 lần tháng trước.
Vinhomes dẫn đầu về quy mô phát hành với 45.000 tỷ đồng, tiếp đến là Hưng Long với 14.000 tỷ đồng và Marina Center với 10.200 tỷ đồng. Lãi suất bình quân trái phiếu bất động sản đạt 10,5%/năm, kỳ hạn bình quân 3,6 năm.
Tuy nhiên, áp lực thanh toán vẫn hiện hữu. MBS ước tính khoảng 42.400 tỷ đồng trái phiếu bất động sản sẽ đáo hạn trong những tháng còn lại của năm 2026, chiếm 74,5% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn.
Đến hết tháng 8, giá trị trái phiếu chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán toàn thị trường lên tới gần 43.400 tỷ đồng, trong đó bất động sản chiếm hơn 70%.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/nong-trai-phieu-bat-dong-san-doanh-nghiep-cua-ty-phu-pham-nhat-vuong-van-la-vua-phat-hanh.html