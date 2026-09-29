Nóng trái phiếu bất động sản: Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn là 'vua' phát hành

Vinhomes dẫn đầu về quy mô phát hành với 45.000 tỷ đồng, tiếp đến là Hưng Long với 14.000 tỷ đồng và Marina Center với 10.200 tỷ đồng. Lãi suất bình quân trái phiếu bất động sản đạt 10,5%/năm, kỳ hạn bình quân 3,6 năm.

Tuy nhiên, áp lực thanh toán vẫn hiện hữu. MBS ước tính khoảng 42.400 tỷ đồng trái phiếu bất động sản sẽ đáo hạn trong những tháng còn lại của năm 2026, chiếm 74,5% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn.

Đến hết tháng 8, giá trị trái phiếu chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán toàn thị trường lên tới gần 43.400 tỷ đồng, trong đó bất động sản chiếm hơn 70%.