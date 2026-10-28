Nông thôn xã Ngọc Chiến ngày càng đổi thay, đời sống người dân được nâng cao

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân xã Ngọc Chiến ngày càng phát triển.

Bản làng khởi sắc, đường rộng bê tông hóa

Những năm gần đây, diện mạo nông thôn xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La đã có những thay đổi rõ rệt. Các tuyến đường liên bản, liên xã được bê tông hóa, nhựa hóa, đi lại thuận tiện mọi mùa nắng mưa. Nhà cửa của người dân khang trang hơn, điện lưới quốc gia phủ kín các bản, nước sạch đến với phần lớn người dân.

Trung tâm xã Ngọc Chiến trở nên khang trang với hệ thống trường lớp, trạm y tế, khu văn hóa được đầu tư xây dựng mới. Đổi thay rõ nhất chính là kinh tế. Người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi, phát triển du lịch cộng đồng. Các mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc tập trung phát triển, mang lại thu nhập ổn định.

Nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, có điều kiện chăm sóc sức khỏe, đầu tư học hành cho con em. Đời sống tinh thần cũng ngày càng phong phú. Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức thường xuyên tại các bản, giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc.

Đằng sau sự đổi thay này là sự nỗ lực không mệt mỏi của cấp ủy, chính quyền địa phương xã Ngọc Chiến phát động phong trào xây dựng đời sống văn hóa phát triển, quan hệ láng giềng thân thiết, an ninh trật tự luôn được giữ vững. Những thành quả này là kết quả của sự đồng lòng, chung sức giữa chính quyền và Nhân dân. Thời gian qua, Nhân dân không chỉ góp ngày công lao động mà còn tự nguyện hiến đất, góp sức mở đường, chỉnh trang bản làng, từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

Năm 2023, khi chưa thực hiện chính quyền 2 cấp, xã Ngọc Chiến được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, địa phương này tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Giai đoạn 2021-2025, toàn xã có hơn 850 hộ dân tự nguyện hiến trên 33.000m2 đất để làm hơn 150 tuyến đường bê tông, với tổng chiều dài trên 100km. Cùng với đó, địa phương mở rộng, bê tông hóa hơn 100 tuyến đường nội bản, dài trên 80km; mở 27 tuyến đường nội đồng, dài hơn 25km... Tỷ lệ bê tông hóa đường vào từng hộ gia đình đạt 95%, tổng trị giá các công trình khoảng 200 tỷ đồng.

Người dân xã Ngọc Chiến tham gia lễ hội mừng cơm mới.

Việc tập trung nguồn lực tu sửa, xây dựng những con đường nối từ Trung tâm xã Ngọc Chiến đến các bản vùng cao tại địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân đi lại, vận chuyển nông sản, phát triển dịch vụ và du lịch cộng đồng. Tại bản Mường Chiến 2, tuyến đường được bê tông hóa từ năm 2020 đã xuống cấp sau thời gian dài sử dụng. Khi được Nhà nước hỗ trợ kinh phí nâng cấp, người dân tiếp tục chung tay hiến đất, mở rộng mặt đường từ 3m lên 4m.

Ông Lò Văn Hoan, bản Mường Chiến 2, xã Ngọc Chiến cho biết: “Chúng tôi đồng tình với chủ trương nâng cấp đường giao thông của chính quyền địa phương. Chúng tôi thấu hiểu, làm đường rộng, đi lại sẽ thuận tiện, giúp sản xuất dễ dàng hơn. Từ đó, góp phần làm cho bản làng ngày càng sạch đẹp”.

Cùng với việc xây dựng đường giao thông, từ năm 2021 đến nay, xã Ngọc Chiến đã xây dựng chợ Trung tâm bản Lướt, trụ sở Công an xã, 2 nhà công vụ, 2 công trình kè chống lũ, 8 cầu dân sinh và 8 nhà văn hóa. Địa phương cũng nâng cấp sân thể thao tại các bản, lắp đặt 680 cột đèn, hệ thống điện chiếu sáng dọc đường nội bản, ngõ xóm. Các công trình từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giao lưu văn hóa, thể thao của người dân, góp phần tạo diện mạo mới cho các bản vùng cao.

Bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến ngày càng đổi thay.

Tập trung nguồn lực các tiêu chí nông thôn mới

Cơ sở hạ tầng được cải thiện đã mở thêm cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh cho người dân xã Ngọc Chiến. Tận dụng lợi thế khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên, suối khoáng nóng và bản sắc văn hóa các dân tộc, nhiều hộ dân mạnh dạn phát triển kinh tế, kết hợp sản xuất nông nghiệp với dịch vụ du lịch cộng đồng.

Ông Lò Văn Thoa, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, cho biết: Xã tận dụng mọi nguồn lực để tập trung xây dựng mới, sửa chữa đường sá, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần cho người dân. Với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang, sẽ tạo điều kiện cho xã phát triển kinh tế và du lịch cộng đồng. Qua đó, nâng cao thu nhập cho người dân và quảng bá hình ảnh nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc đến với du khách thập phương.

“Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên, suối khoáng nóng và văn hóa truyền thống đặc sắc, Ngọc Chiến đang từng bước khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm. Chúng tôi vận động người dân chỉnh trang nhà ở, cải tạo khuôn viên, phát triển homestay, nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú và ẩm thực để phát triển du lịch cộng đồng”, ông Lò Văn Thoa chia sẻ.

Hiện xã Ngọc Chiến đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới. Năm tiêu chí chưa đạt gồm: Thủy lợi, trường học, thu nhập, giáo dục và đào tạo, môi trường và an toàn thực phẩm. Nguyên nhân chủ yếu, do mưa lũ thường xuyên làm hư hỏng các công trình thủy lợi; cơ sở vật chất của một trường mầm non chưa đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn quốc gia. Trong khi đó, thu nhập của người dân chưa cao, địa phương chưa có bãi rác tập trung, hệ thống cấp nước sinh hoạt qua xử lý còn thiếu.

Xã Ngọc Chiến đã xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể theo từng năm để hoàn thành các tiêu chí còn thiếu, đồng thời lựa chọn bản Nà Tâu và Đông Xuông xây dựng bản nông thôn mới nâng cao. Đối với tiêu chí thu nhập, xã tiếp tục tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, vốn vay giải quyết việc làm; rà soát diện tích thiếu nước tưới để nghiên cứu chuyển đổi sang cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Địa phương cũng khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm.

Đường rộng, những cánh đồng bát ngát tại xã Ngọc Chiến.

Ông Nguyễn Minh Tuân, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến cho biết: Bên cạnh đầu tư hạ tầng, xã xác định người dân giữ vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Đường sá sạch đẹp, công trình được bảo vệ, các mô hình kinh tế phát huy hiệu quả đều cần sự tham gia thường xuyên, tự giác của mỗi hộ gia đình.

Mục tiêu đến năm 2030, xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, cơ bản trở thành xã đô thị du lịch. Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương tiếp tục đầu tư hạ tầng thiết yếu, nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.